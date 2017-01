«Joventuts Musicals s´obrirà a partir d´ara també al rock i als altres gèneres»

Ha assumit un càrrec que comporta sacrifici personal, per fer què a nivell col·lectiu?

Moltes coses. Pensa que Joventuts Musicals d´Espanya està activa des del 1952. Per història i per activitat és una organització amb molt de pes. En aquesta nova etapa plantegem canvis profunds.

Com ara?

D´entrada farem un canvi d´implantació territorial. La seu central sempre ha estat a Barcelona i ara, irònicament, un català planteja una doble capitalitat a Barcelona i a Madrid.

És necessària una seu central a Madrid?

Sí. A Catalunya Joventuts Musicals hi té un pes molt important. Hi ha la federació catalana que assumeix moltes funcions. El fet d´estar a Barcelona desencadena un cert allunyament de les altres entitats que hi ha per Espanya. Hi ha una distància geogràfica i cultural; de mentalitats. Hem d´intentar aproximar-nos-hi. Ens interessa estar a prop de federacions com la d´Andalusia i la de Castella.

Quin és el seu programa?

El nostre projecte planteja una obertura de l´entitat a tot tipus de llenguatges i disciplines musicals. Històricament, Joventuts Musicals ha estat vinculat a la música clàssica i nosaltres ens plantegem una obertura franca i decidida cap al jazz i les músiques tradicionals.

I el rock i la música popular contemporània?

Sí, i tant, de tot tipus. Serà una cosa gradual. No començarem demà a organitzar concerts de pop-rock o a fer de detectors de talent de pop-rock, però gradualment ens hem d´obrir a tot tipus de disciplines, ja que així és com avui s´està configurant el món de la música, sense nínxols tancats, sense fronteres. La realitat dels músics i dels públics és que cada vegada són més transversals.

A més de la nova seu i l´obertura a totes les disciplines, què més necessita l´efervescent món musical?

Hem de jugar en una dialèctica entre allò local i allò internacional. D´una banda, nosaltres articulem una xarxa d´organitzacions locals d´arreu de l´estat espanyol. Des de Joventuts Musicals de León a Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí o Banyoles. Fem de coordinadors d´aquesta realitat implantada a tot el territori. Sovint aconseguim tirar endavant projectes allà on l´administració no arriba. I, d´altra banda, formem part de la xarxa de Joventuts Musicals Internacional, amb presència a 55 països del món.

Com es concreta la connexió entre la realitat local i la internacional?

Doncs posant en valor tots els projectes que les entitats locals estan organitzant, com ara Torroella de Montgrí i el seu fantàstic festival de música, o Àvila i la seva gran orquestra. Hem de projectar internacionalment aquesta realitat. Fa anys que Joventuts Musicals es dedica a la promoció del talent i ara ens trobem en un moment gran pel que fa a la generació de músics.

A què es refereix?

Hi ha una quantitat de talent extraordinària al nostre país, però la paradoxa és que probablement tindran menys oportunitats professionals i laborals al seu propi país que les generacions anteriors. De vegades es parla de la fuga de talent científic, però també hi ha la fuga de talent musical. Nosaltres brindem oportunitats en una primera etapa professionals oferint el circuit estatal.

I l´internacional?

Fem intercanvis de música i cada vegada enviarem més músics a tocar a altres països que tenen els seus propis circuïts. Enviarem músics i en rebrem. Això es feia en comptagotes i ara ho potenciarem.

Quina mena d´organisme és Joventuts Musicals?

És una organització sense ànim de lucre. Tenim un vincle molt fort amb el Ministeri de Cultura. Ens alimentem de la subvenció pública, les aportacions de patrocinadors privats i els recursos propis. Més de cent entitats repartides per tot l´Estat estan vinculades a nosaltres.

Neixen noves entitats?

Fins ara Joventuts Musicals d´Espanya era un club privat que admetia només entitats que es diguessin Joventuts Musicals de... tal població. A partir d´ara introduirem un canvi als estatuts i admetrem tot tipus d´entitats culturals i musicals amb les quals compartim objectius. Nosaltres farem d´aixopluc a moltes d´aquestes entitats i això té un gran potencial.

Ha picat a la porta ja alguna entitat?

Hem d´introduir aquest canvi als estatuts però ja els hem introduït a la federació catalana i la primera entitat que s´acull a aquest règim és precisament l´associació Idea d´Amer, del poble del President. Han començat a tot drap fent coses que no es feien a Amer. I tenim una vintena d´entitats més sol·licitant la incorporació.