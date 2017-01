La cèlebre pianista Gabriela Montero és l'artista resident de l'Ateneu de Banyoles

La pianista veneçolana dew prestigi internacional Gabriela Montero serà l'artista resident de l'Ateneu-Centre d'Estudis Musicals de Banyoles aquest 2017, amb un programa que inclou tres concerts, a més d'activitats pedagògiques.

En aquests concerts, que tindran lloc a l'Auditori de l'Ateneu, s'oferirà el que s'ha batejat com a «Gabriela & friends», ja que Montero s'envoltarà d'artistes convidats molt propers. L'artista es presentarà amb formacions diferents i interpretant repertoris molt diversos.

El primer concert serà el divendres 3 de març (21 h, 15 ?), un recital de piano sol en el qual Montero interpretarà en la primera part dues obres mestres del repertori romàntic, els Impromptus Op. 90 de Schubert i el Carnaval de Schumann, mentre que reservarà tota la segona part a improvisacions a partir de temes suggerits pel públic.

El diumenge 1 d'octubre (19 h, 15 ?), serà el torn del segon concert, en el qual Gabriela Montero farà duo pianístic amb la també veneçolana Vanessa Pérez. Juntes interpretaran un programa d'obres per a piano a quatre mans i per a dos pianos, amb peces de Lutoslawski o Rachmaninov, entre altres compositors.

Finalment, el dissabte 16 de desembre (21 h, 15 ?), Montero oferirà, junt amb el baríton irlandès Sam McElroy, el Viatge d'hivern (Winterreise) de Schubert. Serà una cloenda en família, en la qual Montero interpretarà amb qui és el seu marit un dels cicles de Lieder més cèlebres.

En la seva setena edició, la residència artística de l'Ateneu de Banyoles incorpora per primera vegada una intèrpret de fora de l'Estat espanyol, una solista reclamada per les millors sales i orquestres del moment, i es consolida la vocació internacional de l'entitat banyolina.

Nascuda el 1970 a Veneçuela, Montero va fer la seva primera interpretació en públic als cinc anys. Als vuit va debutar com a solista amb l'Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, dirigida pel mestre José Antonio Abreu.

Des de llavors, la seva carrera ha estat imparable i avui és una de les pianistes més reputades del moment, tant per les seves inspirades lectures del gran repertori clàssic i romàntic com per les cèlebres improvisacions que sol incloure en els seus recitals.

Montero ha recuperat el recurs a la improvisació en la música clàssica, que feia segles que s'havia abandonat, i regularment invita el seu públic a escollir idees i temes sobre els quals improvisar.

Entre altres guardons i reconeixements, el 2015 va obtenir el Premi Grammy Llatí al Millor àlbum de música clàssica. Ha estat convidada per les millor orquestres del món, com ara les Filarmòniques de Los Angeles i Nova York, les Simfòniques de Chicago i San Francisco, Gewandhaus de Leipzig, Academy of St. Martin in the Fields, Orquestra de Cleveland, i ha estat dirigida per mestres com Claudio Abbado o Lorin Maazel.

Però Montero, a més d'una grandíssima pianista, és coneguda arreu pel seu compromís en la defensa dels drets humans. Per això ha estat nomenada Cònsol Honorària per Amnistia Internacional i el 2009 va participar en la cerimònia de presa de possessió del president nord-americà Barack Obama.

Al costat dels concerts, s'han programat diverses activitats paral·leles, concebudes per arribar al gran públic, i també pedagògiques, destinades als alumnes de l'Escola Municipal de Música de Banyoles. En aquest sentit, s'han organitzat tallers i demostració d'improvisació a càrrec de la mateixa Montero, adreçats als alumnes de l'EMMB.