Els museus Dalí superen els 1,3 milions de visitants el 2016

Els museus Dalí han tingut 1.3687.755 visitants l'any 2016, el que suposa un 1,46% menys que l'any anterior. Com és habitual, el Teatre-Museu Dalí i l'espai Dalí Joies de Figueres són els espais que més públic han congregat, arribant als 1.134.234 visitants. Malgrat tot, aquests espais han patit una davallada de públic d'un 1,46%. També s'han rebut menys turistes al castell Gala Dalí de Púbol, que durant l'any 2016 ha rebut 85.897 persones, un 2,43% menys que l'any anterior.

En canvi, la Casa Salvador Dalí de Portlligat, a Cadaqués, ha experimentat un increment del 7%, amb un total de 148.624 visitants. La fundació ho atribueix a l'interès que ha suposat la nova zona de l'Olivar, que es va ampliar el 2015. Des de la fundació consideren que el descens ve provocat per la davallada del turisme rus i per la baixada del públic francès pels controls a la frontera a causa de l'alerta terrorista.

El nombre total de visitants dels museus Dalí al llarg del 2016 suposa un descens de l'1,46% respecte el 2015. Des de la fundació, creuen que aquesta davallada es deu per la caiguda del turisme rus i també pels controls fronterers amb França per l'alerta terrorista. Aquests controls han provocat anul·lacions de reserves escolars, remarca la fundació en un comunicat. El públic francès és el principal emissor de visitants als museus Dalí. Per contra, s'han recuperat col·lectius que en els darrers anys havien disminuït com el grec, italià, espanyol i belga; també augmenta significativament el nord-americà.

Des de la Fundació Dalí han valorat positivament les xifres perquè demostren "una forta estabilitat en l'interès pels centres dalinians, fins i tot en una conjuntura internacional complexa". Per al 2017, la fundació vol seguir apostant per les exposicions temporals a les diferents seus i també a d'altres institucions d'arreu del món.

Més entrades venudes a través d'Internet

Durant el 2016, al museu de Figueres es van seguir ampliant les franges horàries per a la venda d'entrades a través d'Internet, per tal de millorar la distribució de fluxos i reduir així el temps d'espera en les temporades de més afluència. Les vendes d'entrades en línia han augmentat un 50%.

Exposicions a l'estranger

Durant el 2016, la fundació també ha organitzat exposicions a l'estranger. Una d'elles, que ha itinerant entre Kyoto i Tòquio (Japó) ha assolit una xifra total de 604.953 visitants. A Itàlia, l'exposició de Pisa encara no s'ha tancat, ho farà el 5 de febrer.