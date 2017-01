"Et veuré d'aquí a 25 anys". La jove i malmesa Laura Palmer va estar a només un any de predir l'esperat retorn de 'Twin Peaks'. La sèrie de culte creada per Mark Frost i David Lynch torna després de canviar la forma de fer i veure televisió a un nou ecosistema catòdic que existeix gràcies a la seva empremta narrativa.

Un esdeveniment "únic a la vida amb final tancat", segons les paraules de l'orgullós president de la cadena Showtime, encarregada del revival de la ficció. La mítica sintonia d'Angelo Badalamenti tornarà a reverberar en els salons de milions de llars i els espectadors tractaran de descobrir un cop més la identitat de l'assassí de Laura Palmer.

Durant un recent esdeveniment amb la premsa, el sempre sorprenent David Lynch va aparèixer de manera inesperada per respondre afable (i enigmàticament) a les preguntes dels periodistes demostrant un cop més el seu domini de la contenció i la subtilesa. Per això, de la mà de les paraules del cèlebre i estrany creador, repassem els 14 detalls que ja sabem del retorn de 'Twin Peaks':

Data d'estrena

El poblet de 51.201 habitants tornarà a rebre el turisme dels espectadors televisius el proper 21 de maig a les 21:00 hores en Estats Units. I ho farà amb un primer episodi de dues hores de durada. A més, el tercer i quart capítol estaran disponibles immediatament al final de l'emissió de la premiere per als membres de Showtime.

Durada

La temporada té una durada total de 18 hores i tots els capítols han estat escrits i dirigits per David Lynch.

La seva connexió amb 'Fuego camina conmigo'

Abans de veure l'esperat retorn de 'Twin Peaks', els seguidors de la sèrie de culte han de veure o tornar a revisitar el film 'Foc camina amb mi', perquè en paraules de Lynch: "la història dels últims set dies de Laura Palmer és molt, molt important per a això ".

Seguint el seu costum narrativa basada en fer sempre el inesperat, fent que l'espectador es trobi una sorpresa a cada cantonada, "alguns personatges no estan on pensem que estarien 25 anys després ... vam trencar el motlle televisiu en els anys 90 i ho farem de nou ", revela l'actriu Mädchen Amick que va interpretar a la jove Shelly Johnson en les dues primeres temporades.

El càsting del nou repartiment

Un total de 217 personatges recorreran els traïdores carrers i paisatges de l'enigmàtic poble, però com es va realitzar el càsting dels nous intèrprets que s'incorporen a aquesta aconseguida obra coral? Lynch revela que "coneixes gent. Veus fotografies i vídeos de persones i veient-les et fas una idea del paper que poden interpretar".

Qui va matar a Laura Palmer?

El gran misteri de 'Twin Peaks' sempre va ser la identitat de l'assassí de Laura Palmer. Però tal com revela el propi Lynch, ell i Mark Frost mai van voler realment respondre a aquesta pregunta que agullonava la curiositat dels espectadors: "El que va matar 'Twin Peaks' va ser la pregunta de qui va matar a Laura Palmer. Perquè era una cosa que mai vam voler respondre. El misteri de Laura Palmer era la gallina dels ous d'or i arribats a un punt, ens van dir que necessitàvem respondre-ho. Des de llavors, la sèrie mai va aconseguir remuntar ". D'aquesta manera, Lynch confirma que la mítica pregunta és un 'macguffin', el terme narratiu per referir-se a allò que és el motor d'una trama i fa que els personatges avancin, però en realitat no té interès o rellevància.

Com una pel·lícula

El detall i cura que Lynch ha posat sobre el mític episodi pilot de 'Twin Peaks' és tal, que segons les seves paraules "ho vaig veure com una pel·lícula i el vam rodar de la mateixa manera". A més, el president de la cadena Showtime va revelar que Lynch ha atorgat a cada capítol el mateix tracte que a un film.

Una gran història per Skype

La recòndita localització de Twin Peaks en l'estat de Washington envoltat de la natura més salvatge, probablement dificultava fa 26 anys l'cobretura i recepció de les tecnologies. Però gràcies a elles, el retorn de la sèrie de culte és possible. Així ho revela Lynch: "Vaig escriure des de la meva residència a Hollywood amb Mark Frost, que viu a Ojai (Califòrnia), la història a través de Skype".

El retorn de l'elenc original

Molts dels personatges de la sèrie original tornaran a reunir-se al traïdor poble on va començar tot. Però, per què la resta no ha tornat? Segons Lynch es deu al fet que no volien tornar i no hi havia una història atractiva per als seus papers. Tot i que els que sí que han decidit tornar a endinsar-se en l'enigmàtica població va ser "preciós" tornar a aquest petit univers. Alguns com Mädchen Amick arribar a l'extrem de "plorar tot el temps" i altres com Kyle MacLachlan, actor fetitxe en la carrera de Lynch, revela que "No tinc aquesta relació especial amb cap altre d