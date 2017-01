L'exposició «Solitud» arriba a Santa Coloma de Farners

n La Casa de la Paraula de Santa Coloma de Farners inaugurarà divendres (19 h) l'exposició Solitud, un conjunt de fotografies que evoquen la gran novel·la de Caterina Albert Paradís, en el marc encara del 50è aniversari de la mort de l'escriptora escalenca.

Produïda per la Fundació Vila Casas i presentada l'any 2005 al Museu Can Mario de Palafrugell amb motiu del centenari de la publicació de Solitud, l'exposició centra la seva mirada en l'experiència vital i emocional de la Mila, la protagonista de la novel·la, a través de les fotografies de Josep Pérez, en una mostra comissariada per Cristina Escat. També hi ha pintura i documents, com un fragment de la novel·la.