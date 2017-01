Restaurat el retaule de Santa Caterina de la Catedral de Girona

El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) ha culminat l´actuació de conservació i restauració del retaule de Santa Caterina, de la catedral de Girona, d´època barroca, amb el muntatge, en el centre del retaule, de la gran pintura a l´oli sobre tela, que representa la santa amb els seus atributs.



La restauració s´ha dut a terme en dues parts: una per a la pintura sobre tela, que es va dur al CRBMC per restaurar-la amb més condicions, i l´altra per a l´estructura de fusta, amb policromia i dauradura, que per la seva pròpia naturalesa es va restaurar in situ. Cal assenyalar que el retaule no havia estat mai desmuntat i s´ha volgut mantenir aquesta característica durant la intervenció. Per això les tasques in situ han requerit d´una bastida a l´anvers i al revers del retaule, per poder arribar a tots els racons del moble.



El retaule és de fusta daurada, amb decoració d´estofa al tremp (decoracions vegetals), i policromia a l´oli (rostres dels personatges). Al centre hi ha una pintura a l´oli sobre tela. Tot això col·locat sobre un basament de pedra nummulítica de Girona.



La pintura sobre tela és obra de l´artista Joan Arnau Moret. A la part inferior dreta del quadre està signat i datat: "ARNAU 1678". Possiblement, el retaule, pel tipus de decoració manierista que presenta, es podria datar de principis del segle XVII.



Cal destacar, al revers del retaule, la presència de llates de fusta, clavades directament a l´estructura del retaule, com a protecció del revers de la pintura sobre tela.



Tot el conjunt es trobava en un estat de conservació deficient, a causa de l´envelliment dels materials constitutius; de les condicions variables d´humitat i temperatura, normals en un edifici d´aquestes característiques; del propi ús del moble, i de l´acumulació de pols en el revers del conjunt.



L´envelliment dels materials provocava diverses degradacions, com els aixecaments de capa de preparació i pictòrica i el despreniment de peces. Les condicions climàtiques, a més, provocaven moviments del suport, que es manifestaven en forma de fissures i esquerdes.



També, el fum de les espelmes utilitzades per als usos litúrgics, havia provocat l´enfosquiment generalitzat de la capa superficial, i l´acumulació de pols en el revers del retaule facilitava la proliferació d´insectes xilòfags.