L´Escala estrena el film «La Víctor» de l´Any Víctor Català

n La a Sala Municpal Polivalent de l'Escala estrenarà el dissabte 21 de gener (20h) la pel·lícula documental de ficció La Víctor, que sota la direcció de Francesc Escribano reconstrueix l'evolució vital de l'escriptora Caterina Albert Paradís, Víctor Català.

El treball, una producció de Minoria Absoluta i TV3 amb el suport de la Diputació de Girona, ICEC i la Institució de les Lletres Catalanes, es podrà veure la propera primavera al programa Sense ficció de la televisió pública catalana.

El documental té com a punt de partida l'encàrrec que l'actriu Míriam Iscla rep per interpretar el personatge de Víctor Català, del qual només sap que era una dona i que escrivia. Per obtenir informació que l'ajudi a posar-se a la pell de l'escriptora, Iscla inicia una ruta que la portarà a entrevistar-se amb les persones que millor coneixen el pensament i l'obra de l'autora empordanesa.

El documental anirà construint, d'aquesta manera, l'enigmàtic personatge d'aquesta dona, Caterina Albert, que va haver d'amagar-se rere un nom d'home, Víctor Català.