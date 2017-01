La portalada del Monestir de Ripoll torna a lluir després de cinc mesos de restauració

La portalada del Monestir de Ripoll torna a lluir després dels treballs de restauració que han servit per netejar la resina que s'hi va posar el 1962, a més de la pols que s'hi havia acumulat. Aquest divendres els operaris han retirat la bastida de set metres d'alçada que ha ocupat la façana durant cinc mesos. La directora del Centre de Restauració de Béns i Mobles de Catalunya (CRBMC), Àngels Solé, diu que es tracta d'una obra "cabdal" per a Catalunya i el seu patrimoni històric. Solé confia que la restauració de la portalada serveixi per impulsar encara més la candidatura del monestir a ser reconegut Patrimoni Mundial per la UNESCO. Un dels tècnics que hi ha treballat, Pere Rovira, destaca que han trobat restes de policromia original que els permetrà entendre molt millor com es va fer la portalada.