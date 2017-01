Restauren el retaule de Santa Caterina de la Catedral de Girona, peça del barroc

El Centre de Restauració de Béns Immobles de Catalunya ha culminat l'actuació de conservació i restauració del retaule de Santa Caterina de la Catedral de Girona, una peça única d'època barroca.

El colofó ha estat el muntatge al centre del conjunt de la gran pintura a l'oli sobre llenç que representa la santa amb els seus atributs.

La restauració s'ha realitzat en dues parts: una per a la pintura sobre tela, que es va dur a terme a la seu del Centre de Restauració, i l'altra per a l'estructura de fusta, amb policromia i daurat, que per la seva pròpia naturalesa es va executar sense cap trasllat.

El retaule és de fusta daurada, amb decoració d'estofa al tremp (decoracions vegetals), i policromia a l'oli (cares dels personatges) i, al centre, hi ha una pintura sobre llenç.

Segons els experts, possiblement el retaule, pel tipus de decoració manierista que presenta, podria datar de principis del segle XVII.

Tot el conjunt es trobava en un estat de conservació deficient a causa de l'envelliment dels materials constitutius, a les condicions variables d'humitat i temperatura normals en un edifici d'aquestes característiques i al propi ús del moble, al costat de l'acumulació de pols en el revers.

L'envelliment dels materials provocava diverses degradacions com els aixecaments de capa de preparació i pictòrica i l'esllavissada de peces.

Les condicions climàtiques, a més, provocaven moviments del suport, que es manifestaven en forma de fissures i esquerdes, i el fum de les espelmes utilitzades per als usos litúrgics havia provocat l'enfosquiment generalitzat de la capa superficial.

El procés de conservació-restauració de la pintura sobre tela al Centre ha consistit en la fixació de les capes de preparació i de policromia, la neteja superficial i química de la superfície pictòrica, la del revers i l'aplicació de massilla a les pèrdues amb el seu posterior retoc cromàtic.

Tota la pintura sobre tela s'ha protegit amb un vernís de baix pes molecular per davant i, darrere, s'ha col·locat una tela sintètica.

Quant a l'estructura de fusta, restaurada in situ i que compta amb una rica presència de policromia i daurat, s'ha fixat, netejat, desinsectat i consolidat.

La fixació de la policromia, per la gran quantitat d'aixecaments que tenia el retaule, ha permès recuperar els colors originals.

Finalment, s'ha millorat l'estabilitat de la peça amb la col·locació de quatre perfils d'alumini anoditzat, ancorats al mur de la capella, per assegurar la correcta verticalitat del conjunt.

La pintura sobre tela és obra de l'artista Joan Arnau Moret. A la part inferior dreta del quadre està signat i datat: «ARNAU 1678». El retaule es podria datar de principis del segle XVII, segons conclouen els experts.