Empúries exposa la mirada de Guillem Rocas sobre l´Empordà

n El Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries (MAC) de l'Escala va inaugurar ahir l'exposició «La seducció de Venus. Una mirada retrospectiva a l'obra de Guillem Rocas». La mostra consta de quaranta obres, algunes de grans dimensions, i mostra la particular mirada d'aquest artista empordanès a partir de la seva fascinació pels paisatges de l'Empordà i per les ruïnes d'Empúries. L'exposició es podrà visitar fins al pròxim 23 d'abril i està formada per olis sobre tela, olis sobre fusta i tres quadres de tècnica mixta que repassen la trajectòria d'aquest artista del surrealisme.

La mostra repassa l'obra de Guillem Rocas a partir de les seves vivències. Aquest pintor, nascut a Torroella de Montgrí, té un arrelament especial al territori i trasllada a les seves obres aquest sentiment de pertinença. Destaquen els fons de platges, d'aiguamolls, de roques i penya-segats perfilats amb cels sovint ennuvolats i carregats. Tots ells, però, tenen un denominador comú: el massís del Montgrí.

L'element classicista

Un segon element que està present en l'obra de Rocas són les becades, que es reflecteix en els quadres com les aus alliberadores. I un darrer referent que destaca en la quarantena de quadres que s'exposen és l'al·lusió a l'element classicista, que es manifesta com un dels motius que surt de l'admiració que l'artista sent pel món clàssic i, particularment, per Empúries i les seves ruïnes grecoromanes, que en tantes ocasions ha visitat.

Aquest és un referent de la seva infantesa, amb la presència en la seva memòria de guerrers, filòsofs i pensadors, divinitats i, per sobre de totes, la Venus emporitana, símbol primigeni de feminitat i de fertilitat.

Guillem Rocas va néixer a Torroella de Montgrí i d'allà es va traslladar a Palafrugell, on ha viscut fins ara. Ben aviat va sentir la necessitat de pintar i dibuixar, vocació que finalment ha regit el seu destí vital. Ha exposat, des de l'any 1977, en mostres individuals i col·lectives.