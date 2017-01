"La propera pell" de Isa Campo i Isaki Lacuesta, Premi Sant Jordi de cinema

La pel·lícula "La propera pell", d'Isa Campo i Isaki Lacuesta, ha estat distingida avui com a Millor Pel·lícula Espanyola en els Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia, mentre que en l'apartat a Millor Pel·lícula Estrangera la guardonada ha estat "Elle", de Paul Verhoeven.

Una vintena de periodistes i crítics dels mitjans de comunicació de Catalunya han exercit de jurat per escollir les pel·lícules i els actors de les diferents categories de la 61 edició d'aquests premis, els més antics en el seu gènere a Espanya.

La directora del programa "Va de cinema" de Ràdio 5 i Ràdio 4, Conxita Casanovas, ha presidit el jurat d'un premi, no dotat econòmicament i que es lliurarà en una gala que se celebrarà a Barcelona el mes d'abril vinent.

Durant les votacions, "La propera pell" ha partit sempre com a destacada, per davant d'altres films com "El hombre de las mil caras", d'Alberto Rodríguez, i "Que Dios nos perdone", de Rodrigo Sorogoyen.

Al film, la impostura, la invenció del passat i la falta d'afecte formen "un còctel explosiu", en una història que transcorre en un petit poble fronterer del Pirineu, on tothom es coneix i recorda qui és qui.

En l'apartat de Millor Pel·lícula Estrangera, l'escollida ha estat "Elle", del veterà Paul Verhoeven, on té el seu pes l'impecable interpretació d'Isabelle Huppert, qui es transforma en Michèle, una dona de negocis que és violada a casa seva per un desconegut.