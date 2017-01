Torna el festival Neu! amb Za!, El Petit de Cal Eril, Cala Vento, Xebi SF i Leonmanso

El proper 21 de gener arriba la tercera edició del Neu! Festival no internacional de música i altres arts. La sala La Mirona de Salt torna a acollir la música independent, així com representacions d'altres disciplines artístiques com ara pintura, poesia, artesania i arts visuals, entre altres.

El Petit de Cal Eril presentarà per primer cop a Girona l'espectacle La Força Só Sistema, on el músic de Guissona promet presentar-se més proper que mai al públic i demostrar que no ha perdut la capacitat de sorprendre i emocionar dels seus inicis.

Per la seva part, Autodestrucció portaran el punk més viu des d'Hostalric. Càndid i els seus cantaran a la droga i a la desesperació en forma d'assassinat neuronal. El premiat documental Un lloc on caure mort mostrava el seu líder, Càndid Coll, intentant combinar la seva actitud punk amb la paternitat.

Pavvla (pronunciat Paula) és el projecte musical de l'actriu i compositora Paula Jornet (Barcelona 1996).

Caballo Ganador és un duet que té com a hàbitat un live show basat en un vast treball de laboratori. Per l'ocasió aparquen els experiments per oferir una selecció de pop, rock i derivats com a Dj's Selectors.

En aquesta ocasió, el cartell del festival es completarà amb els artistes Za!, Cala Vento, Xebi SF i Leonmanso.



Berlín cultural

El festival va néixer inspirat en la rica vida cultural de Berlín amb el propòsit de transformar la sala La Mirona en un espai diferent, sorprenent i acollidor, «semblant a un festival d'estiu en ple hivern», segons els organitzadors.

El nom remet al fred i a la novetat (en alemany neu significa nou) i és una picada d'ullet a la formació alemanya de krautrock.

Dins la sala es podrà trobar fira de vinils, food trucks, mercat d'artistes únics i –després del que es considera un èxit de l'edició passada– es repetirà La Subhasta del Rocanrol, amb objectes donats per les mateixes bandes pels quals el públic disputa. L'any passat la melmelada de l'àvia d'en Joan de Cala Vento va causar furor.

