Isabel-Clara Simó, nou Premi d´Honor de les Lletres Catalanes

L'escriptora valenciana Isabel-Clara Simó ha guanyat el 49è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que atorga cada any Òmnium Cultural a una persona que, per la seva obra literària o científica en llengua catalana, i per la importància i exemplaritat de la seva tasca intel·lectual, hagi contribuït a la vida cultural dels Països Catalans.

El premi està dotat amb 20.000 euros i compta amb un guardó obra d'Ernest Altés. Anteriorment, aquest premi l'havien obtingut només quatre dones: Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Abelló i Maria-Antònia Oliver.

El nom de l'escriptora guanyadora l'ha donat a conèixer el jurat en una roda de premsa aquest dimarts.

L'acte de lliurament tindrà lloc al Palau de la Música Catalana el pròxim 20 de febrer.