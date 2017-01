Els Premis Enderrock es traslladen a l'Auditori i no es revelaran fins la nit de la gala

Els premis Enderrock ja no es faran més al Teatre Municipal, imatge de l´entrega del 2015

Els premis Enderrock ja no es faran més al Teatre Municipal, imatge de l´entrega del 2015 Aniol Resclosa

Els Premis Enderrock s'entregaran el proper 9 de març a l'Auditori de Girona. Després de quatre anys amb el Teatre Municipal com a escenari, els organitzadors traslladen la cita per tenir poder doblar l'aforament (passa de 600 a 1.200 localitats).

Com a novetat, els premis de votació popular no es desvetllaran fins la nit de la gala. Així, es vol donar més emoció a l'entrega els premis, a la qual assistiran els finalistes de cadascuna de les catorze categories. Els premis de la crítica, en canvi, ja s'han donat a conèixer. L'Ajuntament de Girona i el Grup Enderrock han renovat el conveni de col·laboració per acollir la gala tres anys més.

El consistori aporta 20.000 euros a cada edició. El director editorial del Grup Enderrock, Lluís Gendrau, ha destacat que els dies previs a la gala organitzaran concerts a diferents punts de la ciutat amb participació també de grups gironins.