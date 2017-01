Bellsolà es posa en forma per dirigir i protagonitzar un film de la Girona ciclista

Aconseguirà Robert Bellsolà quedar entre els primers classificats de la Gerunda Road, la cursa ciclista de 140 kms que se celebrarà a la tardor, coincidint amb les Fires de Girona?

L'empresari flequer i realitzador de cinema –director de l'exitosa Dos a la carta, 2014– treballa intensament en el rodatge d'una pel·lícula que contribuirà a difondre la imatge de la Girona ciclista, amb els equips professionals instal·lats a la ciutat, el constant flux de turisme del pedal i el sorgiment d'empreses del sector vinculades a la producció o al turisme de la bicicleta.

Però Bellsolà, apassionat practicant del ciclisme amateur, no es limitarà a filmar els entrenaments dels més de cent professionals que han situat la base d'operacions a Girona –com el nord-americà Cannondale Drapac–, ni en farà prou de rodar etapes de la Volta, el Tour i la Vuelta, sinó que necessitarà una història que enllaci tot aquest món.

Bellsolà busca un drama humà. I ha agafat el drama de l'home que té més a mà: ell mateix.

Resulta que l'empresari flequer i ciclista aficionat va participar amb gran il·lusió en la darrera edició de la Girona Road, però, malgrat inscriure's a la prova curta (103 kms) va entrar a meta dels últims.

«No és que tingui una mentalitat competitiva, però m'he proposat el repte d'arribar a la següent edició entre els primers classificats i incorporar aquesta experiència com a fil conductor de la pel·lícula», assegura als seus 45 anys d'edat qui en fa 15 va començar la pràctica amateur de la bicicleta de carretera.

Així, la pel·lícula, de moment titulada Bikes, Bread & Meditation, tindrà com a protagonista el mateix Bellsolà seguint els consells dels equips de ciclistes professionals que hi ha a la ciutat per aconsguir posar-se en forma i treure's l'espina de la passada edició de la Gerunda Road.

Aconseguirà Bellsolà superar el repte? El realitzador s'ha associat amb l'exciclista professional David Millar, que farà les funcions de productor executiu i aprofitarà el seu prestigi per aconseguir entrar a la cuina dels equips professionals.

«El film explicarà la història d'aquest home que té unes fleques que porta la seva dona i es posa en forma seguint els consells dels grans ciclistes que hi ha a Girona», assegura Bellsolà, que ha pensat en un format a l'estil dels films documentals de Michael Moore, on el mateix director és el narrador i conductor de la trama.

Bellsolà ja ha començat a rodar les primeres escenes per al llançament del tràiler de la pel·lícula, que servirà per anunciar-la a les televisions i a les diferents plataformes d'audiovisuals d'internet, ja que en principi aquest no és un projecte pensat per a la seva exhibició a les sales comercials.



Equip Bellsolà

El director de cinema ha assegurat que per al rodatge de la pel·lícula es crearà un equip ciclista, que el mateix Bellsolà reclutarà personalment. «Vull aixecar aquesta pel·lícula documental sobre la Girona ciclista», diu qui practica la bicicleta contemplativa.