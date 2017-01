La gala dels Premis Enderrock es trasllada a l´Auditori i Girona l´acollirà tres anys més

Els Premis Enderrock s'entregaran el proper 9 de març a l'Auditori de Girona, ciutat patriarca de la gala de la música catalana com a mínim per tres anys més, després de la renovació del conveni entre l'Ajuntament i el grup Enderrock.

Després de quatre anys amb el Teatre Municipal com a escenari, els organitzadors traslladen la cita per poder doblar l'aforament , que passarà de les 600 localitats del Teatre Municipal a les 1.200 de la sala Montsalvatge de l'Auditori.

Com a novetat, els premis de votació popular no es revelaran fins la nit de la gala, per donar més emoció a l'entrega els premis, a la qual assistiran els finalistes de cadascuna de les 14 categories.

Els organitzadors i l'Ajuntament, que van exposar les novetats ahir en una roda de premsa, han tancat un conveni per a tres anys més, amb una aportació anual de 20.000 euros per part del consistori.

Fins ara, el dia d'entrega dels premis tenia un marcat caràcter festiu ja que tots els premis es donaven a conèixer amb antelació.

Ara, segons reconeix Gendrau, es busca donar-li un «format institucional de gala» i els guardons no se sabran fins al dia 9. Les votacions populars ja estan obertes i, en la primera ronda, el públic pot proposar noms a les catorze categories.

Aquesta primera ronda es tancarà el 31 de gener i en sortiran deu finalistes. En una segona ronda –del 2 al 12 de febrer– es podrà votar entre les deu propostes per a cada categoria.

D'aquí, en sortiran els tres finalistes, que hauran d'anar a la gala per conèixer si són o no els guanyadors.

El públic té una tercera oportunitat per votar i escollir els guanyadors entre el 14 i el 21 de febrer.

Gendrau va destacar que el 2016 ha significat un rècord per a la música feta a Catalunya. «És l'any amb la producció més alta, amb un miler de referències en català», va remarcar.

El jazz és una de les disciplines que més han crescut, amb un 50% més de treballs. «La salut musical de Catalunya és excel·lent», va dir.

Gendrau va afirmar, d'altra part, que volen que tota la ciutat se senti seus els premis i que noti que, en els dies previs, la música catalana és la protagonista. Per això, està preparant un seguit de concerts en directe a diferents indrets de la ciutat, amb forta presència de grups gironins.