Un curt gironí al festival de Clarmont d´Alvèrnia

Norte, del director gironí Javier García Garrido, competirà a principis de febrer en el festival de curtmetratges que té lloc anualment a la ciutat francesa de Clarmont d'Alvèrnia, un dels més importants que se celebren a Europa. El film, rodat el 2015, narra la història d'un exmembre de la banda terrorista ETA que es troba, cara a cara, amb la dona de l'home a qui va assassinar deu anys enrere. Amb guió del basc Sergio Arróspide, que també interpreta el paper del terrorista penedit, el curtmetratge es basa en el programa implantat fa uns anys per una coordinadora vinculada al Govern basc que té per objectiu enfortir la pau, després que la banda armada anunciés el cessament de la seva activitat. L'enregistrament es va dur a terme a la Nau Ivanow de Barcelona, on hi ha una sala molt similar a la d'una presó.

«Quan vam acabar el curtmetratge, el vam enviar a diverses distribuïdores. Finalment, l'agència Freak, que és una de les més rellevants del món del curtmetratge a Espanya, va veure que tenia possibilitats. A partir d'aquí, el van començar a distribuir en diversos festivals. Fa un parell de mesos, vam saber que havíem estat seleccionats pel festival de Clarmont d'Alvènia. Som els únics catalans que participarem en aquesta edició, i d'Espanya només n'hi ha un altre, Como yo te amo», explica Javier García sobre el recorregut que ha tingut Norte. De fet, en aquest temps, el treball ja ha format part d'altres certàmens destacats, com el Seminci de Valladolid.

De moment, el film ja ha rebut una desena de premis i mencions. L'any passat, es va emportar tres guardons en el Festival Internacional de Cine d'Almeria, en les categories de millor curtmetratge, millor actor (Sergio Arróspide) i millor actriu (Carmen Flores). També va rebre el premi del jurat a la millor actriu, el premi del jurat al millor director i el premi del públic al millor curtmetratge, en el Festival Internacional Cinema de Cerdanya. No obstant això, García reconeix que el va sorprendre no ser seleccionat en l'última edició del Festival de Cinema de Girona.



De la música al cinema

L'arribada de Javier García a l'univers del setè art no va seguir el camí més habitual. Després de cursar la carrera de Física a la Universitat de Barcelona, va començar a tocar amb la banda blanenca de rock Bizarre. Davant la necessitat de fer bons videoclips, García va decidir posar-se rere la càmera i, des d'aquell moment, va començar a dirigir vídeos musicals per diversos grups, fins que va pensar que fer el salt al cinema no tenia per què ser difícil. Des de llavors, ha dirigit dos curtmetratges, un dels quals per un concurs de física quàntica organitzat per una universitat de Singapur. El director reconeix que Norte és el seu primer curtmetratge «seriós».

Haver estat seleccionat pel festival francès de Clarmont d'Alvènia li permetrà també competir en la categoria de curtmetratges dels premis Goya. «Per aquest any no, perquè ja estem fora de temps, però si tot va bé, per l'edició de l'any vinent, sí», explica García.

Finalment, sobre l'escena audiovisual de la ciutat de Girona, Javier García creu que cal apostar fort per les infraestructures que permetin la formació i divulgació dels realitzadors locals.