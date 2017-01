El Temporada Alta a Amèrica Llatina portarà 17 muntatges i 73 funcions

La cinquena edició del Temporada Alta a Amèrica Llatina oferirà un total de 17 espectacles, incloent dues produccions catalanes i una de balear i la cinquena edició del Torneig de Dramatúrgia. Des del 5 fins al 22 de febrer es programaran 73 funcions, 22 més que l'any passat, a les capitals d'Argentina, Uruguai i Perú. Els muntatges catalans, tots monòlegs, són 'La Història del Sr Sommer' de Pep Tosar i 'La noche justo antes de los bosques' amb l'actor Òscar Muñoz mentre que la proposta balear és 'Acorar', un monòleg de Toni Gomila. Durant tres setmanes, el teatre català tindrà l'oportunitat de presentar-se a l'altre costat de l'Atlàntic, juntament amb xerrades i activitats per enfortir els lligams entre els diferents països. Durant l'edició passada, el festival va aplegar 4.500 espectadors en les tres seus.

Per cinquena vegada, el festival Temporada Alta exerceix de plataforma de promoció de la dramatúrgia del país facilitant el desembarcament d'artistes i companyies catalanes a Amèrica Llatina, ja sigui en el format d´exhibició de les seves produccions com establint canals de relació amb teatres, artistes i dramaturgs de Llatinoamèrica.

Aquesta iniciativa, que té el suport principal de l´Institut Ramon Llull i també d´Acció Cultural Espanyola (AC/E) i de la Xarxa de Centres Culturals d'Espanya (Cooperació Espanyola), ha permès que en els darrers quatre anys, 23 artistes i espectacles catalans s´hagin pogut veure a diversos escenaris llatinoamericans, amb prop de 12.700 espectadors.



Tres monòlegs a escena

Enguany Temporada Alta hi presentarà dues obres catalanes i una de les Illes Balears que fins ara no s'havien vist a Amèrica Llatina. Es tracta de tres monòlegs, molt diferents entre ells que destaquen per l'"alta qualitat" literària i els temes que plantegen. La versió catalana està avalada per la crítica i la bona acollida del públic. Un d'aquests muntatges és 'La Història del Sr Sommer' de l'actor d´Artà (Mallorca), Pep Tosar, un muntatge a una sola veu que porta a escena un conte de Patrick Süskind. L´actor i director mallorquí adapta aquesta història sobre el pas de la vida i la situa en un cabaret literari. La segona proposta és 'Acorar', el famós monòleg del mallorquí Toni Gomila que reflexiona sobre la identitat col·lectiva dels pobles. Ho fa a partir de l´excusa narrativa de la descripció d´una jornada de matança del porc, on l'autor ens parla de la fi de la Mallorca tradicional. S'estrenarà en llengua castellana a Buenos Aires.

El tercer muntatge arribarà de la mà d'Òscar Muñoz, que visitarà per primera vegada Amèrica Llatina en una versió molt aplaudida del text de Bernard Marie Koltés 'La noche justo antes de los bosques'. Es tracta d'una nova adaptació d'un dels actors emergents del panorama teatral català sota la batuta del director d´escena Roberto Romei. Segons el festival, és un "text brillant" sobre un instant en un suburbi on la gent camina sense rumb i viu sense feina. Una reflexió sobre la vida a la foscor.

Aquestes tres obres recorreran els escenaris de Timbre4 (Buenos Aires), Sala Verdi i Centro Cultural d'Espanya (Montevideo) i per segon any consecutiu, alguns dels teatres de la capital peruana (Lima) coordinats per l'Aliança Francesa.

A Buenos Aires hi haurà, a més, la cinquena edició del Torneig de dramatúrgia transatlàntic que tindrà com a representants catalans la darrera guanyadora del 6è torneig de dramatúrgia del festival que es va fer a Girona, Marta Barceló amb el text Tocar Mare, i el finalista Jordi Vallejo amb Súbita. Aquests dos escriptors catalans, que han traduït el seu text al castellà, s´enfrontaran a les argentines Aliana Álvarez Pacheco i Valeria Di Toto, dues dramaturgues seleccionades entre els alumnes de la prestigiosa Diplomatura de dramatúrgia CCPU/UBA de Buenos Aires.



Tretze espectacles de sis països convidats

La programació es complementarà amb tretze espectacles de sis països convidats: Mèxic, Xile, Uruguai, Perú, França i Argentina. Així, a Buenos Aires s'hi veuran els següents muntatges: 'Acceso' (Xile) de Pablo Larraín amb Roberto Farías sobre l'escenari – espectacle vist a Temporada Alta 2016 -, 'Alacrán o la cerimònia' (Espanya) de Jose Antonio Lucia dirigit per Román Podolsky; 'Lítost, la frustración' (Uruguai) de Jimena Márquez; 'Rey Lear' (Argentina) de Rodrigo García i direcció d´Emilio García Whebi; 'Esto se iba a llamar Proyecto Chejov' (work sin progress) (Xile) de Felipe Rubio; 'África' (Espanya) de Moisés Mato López; 'Migrantes, Teatro para un espectador' (Xile-Argentina) de la Companyia Monomujer i 'Los regalos' (Perú) de Diego Cabello, Fernando Cstro i Federico Abril.

A Lima també s´hi podran veure 'Todavía no es medianoche' (França) de la Companyia XY; 'Deshuesadero' (Perú) de la Compañía de Teatro Físico; 'Ricardo III, El príncipe contrahecho' (Chile) de Juan Radrigán; 'Veracruz' (México) de Lagartijas Tiradas al Sol – espectacle vist a Temporada Alta 2016 - i 'Escrito por una gallina' (Perú) de Guillermo Castrillón interpretat per Jimena Lindo. A la capital peruana tots els espectacles es completaran amb xerrades i activitats paral·leles.

En total, entre les produccions catalanes i les internacionals hi haurà 73 funcions (22 més que l´any passat), acompanyades de xerrades i activitats paral·leles.



Un total de 4.500 espectadors

La passada edició, ja amb tres seus, va aplegar 4.500 espectadors i es van fer 51 funcions de 10 espectacles. Temporada Alta i el teatre d'Amèrica Llatina va començar a Buenos Aires l´any 2013 a la Sala Timbre 4, que dirigeix Claudio Tolcachir, amb la programació de quatre espectacles proposats pel festival català.

Després de cinc anys, s´ha consolidat com un dels festivals d´estiu de referència a la capital argentina. A banda, l´edició catalana de Temporada Alta, també des de 2013, inclou dins la seva programació el cicle Connexió Iberoamèrica amb la intenció de donar continuïtat a la presència de l´escena de Llatinoamericana al Festival amb el suport d´Iberescena.