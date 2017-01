Ullastret presenta un dels projectes arqueològics recents més importants

Ullastret va presentar ahir un estudi realitzat per una vintena d'arqueòlegs d'arreu del món sobre les restes d'una illa del poblat iber. El director del Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC), Josep Manuel Rueda, va dir que es tracta d'un dels treballs «més importants de l'arqueologia catalana dels últims anys».

Es tracta d'un projecte que es va iniciar el 2012 amb l'exploració d'una part d'aquest jaciment a través d'un radar geofísic, que ha permès, entre altres coses, delimitar el perímetre d'aquesta illa, la trama urbana dels ibers quan estaven instal·lats en aquesta zona del Baix Empordà, així com saber quin tipus de construccions es realitzaven en aquella època, entre els segles II i III aC.

Una trentena de persones van assistir ahir, malgrat la forta pluja a la presentació de l'estudi que es va fer en format monografia. El director de la seu del MAC a Ullastret, Gabriel de Prado, va comentar que els ha sorprès, ja que fins ara es creia que l'espai investigat només tenia uns 3000 m2. «El radar ens ha fet saber que estem parlant d'unes cinc hectàrees». L'exploració també ha permès «entendre quina era la trama urbana d'aquella civilització», va comentar De Prado. L'illa que s'ha estudiat, anomenada «illa d'en Reixach» és una de les zones en què més s'ha treballat els últims anys a Ullastret.

«Podíem intuir moltes coses, però ara sabem amb certesa quina tipologia d'edificis hi havia», va comentar De Prado. El director de la seu d'Ullastret del MAC també va destacar que s'ha aconseguit tenir molta informació «sense fer ni un forat a terra». De Prado assegura que ara tenen un «coneixement més ampli» de les restes i això els permetrà obrir línies d'investigació noves per entendre més bé la civilització ibera.

Per al director del MAC, Josep Manuel Rueda, la qualitat del treball és molt important. «Hem de tenir en compte que aquí hi ha treballat els millors arqueòlegs del món, amb una tècnica no invasiva», comenta. En aquest sentit, Rueda va destacar que han pogut saber tot el que hi ha a sota de manera precisa i sense haver d'excavar. «Hem pogut saber on hi ha restes interessants i per tant ens permet anar més segurs en excavar», va reblar.



Publicat en anglès

Una de les particularitats d'aquest estudi arqueològic és que ha sortit també en anglès. «Estem convençuts que tindrà una rellevància i transcendència molt important arreu i per això hem volgut publicar-ho en anglès», va comentar de Prado. Amb tot, el director de la seu d'Ullastret considera que també serà molt útil per als aficionats a la cultura iber o a l'arqueologia en general.

Tot i que inicialment en la presentació estava prevista una visita guiada per «l'illa d'en Reixach» el temporal de vent i pluja va impedir que es pogués realitzar i es va ajornar, ja que el jaciment va quedar completament inundat.