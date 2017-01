«Infàmia», «El bon pare» i «Impro Show» passaran pel Teatre de Roses

La nova temporada del Teatre de Roses arrencarà dissabte 28 de gener amb el fenomen dels espectacle d'humor Impro Show, per oferir a partir d'aquesta data setmanalment i fins al 28 de maig una variada oferta de teatre, música i també poesia.

El bon pare amb Lluís Soler encapçalant el repartiment, es podrà veure a Roses el 12 de febrer, mentre que el 18 de març La Funcional Teatre presentarà l'adaptació de l'obra de Tenesse Williams Advertència per a embarcacions petites.

Després arribarà Infàmia, protagonitzada per Emma Vilarasau i Jordi Bosch.

La música és un dels ingredients de la programació, en aquesta ocasió, el Cicle Viumúsika portarà les actuacions de Quimi Portet i Dolo Beltran.

Pel que fa a la música clàssica, destaquen el concert dedicat a l'obra de compositor rosinc Josep Cervera Bret, o l'actuació de la soprano Indira Ferrer-Morató. Les tardes de clàssics tindran lloc els diumenges, mensualment, i comptaran amb les audicions del contrabaixista Christoph Rahn i del pianista Santi Escura, entre d'altres.

Joan Margarit farà les delícies dels amants de la poesia, en una programació que no oblida el teatre familiar amb quatre propostes (una cada mes), com ara Plors de cocodril, organitzada per l'associació Optimist.