Pujolboira pinta un sant sopar inspirat en Huertas Claveria a l´església d´Albons

Per agrair els 40 anys d´acolliment al poble d´Albons, l´artista barceloní Ramon Pujolboira ha regalat a la vila una pintura mural que ocupa l´absis de l´església parroquial, i que representa l´escena del Sant Sopar. Pujolboira ha explicat que no pot concebre aquesta escena més que com una reunió d´amics, un dels quals explica als altres que aviat abandonarà aquest món perquè el mataran. L´escena sempre ha recordat a Pujolboira un dinar els darrers anys del franquisme amb amics de la redacció de la revista Or i flama. En aquell dinar, el periodista Huertas Claveria va anunciar que li faltava poc per entrar a presó per un reportatge sobre meublés gestionats per vídues de militars. D.B. Girona