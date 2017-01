Ànima Negra canta «Fever» al nou disc «A la corda fluixa»

El grup gironí de blues ÀnimaNegra acaba de llançar el disc A la corda fluixa, que inclou una versió en català de Fever. Eduard Carreras (guitarra i veu) i Dani Sánchez (baixista) són els components d´ànima negra, que dissabte vinent actuaran al restaurant Can Pope de Sant Feliu de Guíxols per oferir el seu repertori. El disc, gravat als estudis Oligami Produccions de Montfullà, amb producció de Pere Thió, inclou un total de 10 temes, dos dels quals són propis i la resta versions de temes de soul, blues, funky i fusió cantades en català algunes d´elles. «Nosaltres seguim lluitant amb simpatia», ha declarat Carreras, que ha batejat el disc A la corda fluixa per les dificultats de sobreviure en la societat d'avui.