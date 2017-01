La UdG organitza un seminari sobre la vocació i el futur laboral dels joves

El teu futur laboral: un simple treball o la teva autèntica passió. Aquest és el suggerent títol del cicle de seminaris que l'Oficina de Promoció de l'Ocupació de la UdG organitza durant aquest semestre amb la col·laboració de The Passion Generation. És el tercer any que la Universitat de Girona aposta per una formació que està tenint una gran acollida. Des d'ara i fins a finals de juny es faran cinc edicions d'aquest taller, la primera de les quals, arrenca el proper dilluns 30 de gener. El seminari està obert als estudiants i titulats universitaris de la UdG. La inscripció, que és gratuïta, es pot formalitzar a www.udg.edu/borsa.Marcos García, fundador i formador de The Passion Generation, explica sobre el taller que «hi ha una diferència entre aquells professionals que usen les seves capacitats en feines que més o menys els agraden i aquelles persones que posen el millor de si al servei d'una vocació que els omple. Dedicar-se a allò que ens importa és una fòrmula que funciona millor que agafar les oportunitats laborals que ens arriben».