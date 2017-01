La GIOrquestra celebra el cinquè aniversari amb un concert a l'Auditori de Girona

L'Orquestra Simfònica de les comarques gironines (GIO) celebrarà el proper 5 de febrer el cinquè aniversari amb un concert a l'Auditori de Girona on s'interpretaran peces de Txaikovski i Beethoven, a més del poema musicat 'Núria', una peça inèdita composada per Albert Guinovart, i feta expressament per a l'ocasió. L'acte tindrà un rerefons solidari ja que s'enregistrarà en DVD i els beneficis que s'obtinguin de les vendes es destinaran a finançar projectes de recerca en la lluita contra el càncer de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IdibGi). Per primer cop en els cinc anys de vida de la GIO, no hi haurà cap solista reconegut a l'escenari. El director, Marcel Sabaté, destaca que es vol donar el protagonisme al conjunt. Sabaté ha explicat que han estat cinc anys "molt positius" i que volen seguir portant "música en majúscules" a Girona.