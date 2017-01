Jaume Puig: «Amb 'El Veler Magenta' volia fer una paròdia de novel·la negra»

L'advocat i escriptor Jaume Puig va afirmar ahir que, amb la seva nova obra El Veler Magenta (Empúries), guanyadora de la XXXVI edició del Premi de Novel·la Curta Just M. Casero que es va lliurar a Girona durant les Fires de Sant Narcís, volia fer «alguna cosa similar a una paròdia de novel·la negra».

La novel·la, que transcorre en 24 hores, narra un dia de la vida d'Abel, un filatèlic barceloní vidu que observa el món des d'una distància escèptica fins que, el dia que compleix 60 anys, l'atzar fa que caigui a les seves mans el segell més exclusiu i valuós del món: «el Veler Magenta».

Aquest segell existeix realment i va circular per la Guaiana britànica durant la segona meitat del segle XIX, però va començar a guanyar valor quan es va deixar d'usar, irònicament, a causa de la seva mala qualitat d'impressió.

D'aquest segell, d'un centau i imprès en negre sobre paper magenta, només es conserva un exemplar, que va ser subhastat per la casa Sotheby's de Nova York el 2014 i adjudicat per 9,5 milions de dòlars.

Puig (Blanes, 1962) va assegurar que el Veler Magenta té un paral·lelisme amb la vida humana: «Tant el segell com nosaltres som insignificants, però el fet de ser únics ens fa creure que tenim molt valor».

L'autor va advertir que, encara que la novel·la té tints del gènere negre, aquesta no era la seva intenció, sinó fer «una cosa similar a 'una paròdia' de novel·la negra».

«Em preocupava que els lectors poguessin pensar que és una novel·la negra, per això li vaig donar un cert to d'ironia, per posar distància», va indicar Puig.

L'escriptor va reconèixer que se sent «còmode» escrivint novel·la curta i que no té un guió abans de posar-se a escriure, ja que considera que seria «avorrit» saber el final des del primer moment: «Vaig prenent notes mentre escric, però no acostumo a decidir què passarà fins al final de cada capítol».

A l'acte de presentació de la novel·la, celebrat a la Llibreria La Central de Barcelona, hi van assistir l'editor d'Empúries Josep Lluch, i Guillem Terribas, de Llibreria 22, organitzadora del Premi Just M. Casero.

Ja al vespre, la novel·la es va presentar a la Llibreria 22 de Girona en un acte amb Josep Campmajó, premi Casero de 2009, i els mateixos Josep Lluch i Guillem Terribas.

Lluch, per la seva part, va definir la novel·la de Puig com «una comèdia pulcra i continguda» i va destacar que la filatèlia és un món poc conegut per la gran majoria de gent.