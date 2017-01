«Merlí»: trempera filosòfica o operació comercial del Grup Godó

La Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani de la UdG va omplir amb un centenar de persones la sala gran del Centre Cultural La Mercè de Girona, ahir en el debat sobre la sèrie «Merlí» de TV3, titulat «En Merlí, què? Fa trempar o destrempa?», amb professors d'institut.

La sèrie de TV3 Merlí genera aferrissats partidaris i detractors també entre els professors de filosofia d'institut, que d'alguna manera han vist canviar la seva vida des que una ficció televisiva va presentar un grup d'alumnes que pinta una titola gegant a la façana de l'institut amb la frase escrita «Merlí, ens fots trempar!».

La figura del professor irreverent capaç de trencar esquemes i fer-se amic de l'alumne ha resultat beneficiosa a parer d'Esther Vilalta, professora de Filosofia de l'institut de Cassà de la Selva, que a partir de l'emissió de la sèrie ja no es troba que els alumnes deixen el full en blanc el primer dia de classe quan els demana que escriguin el nom d'algun filòsof.

«La sèrie predisposa positivament els alumnes en relació amb la Filosofia», va dir Vilalta al debat d'ahir al Centre La Mercè, i va admetre que està «contenta que una sèrie parli de Filosofia i que el 'profe guai' sigui el de 'Filo'».

Partidari també de la sèrie, Joan Cortada, professor de l'Institut de Montilivi de Girona, no va amagar que ara alguns alumnes l'identifiquen amb Merlí, i va assegurar que amb la sèrie «els professors de Filosofia eviten vestir-se com Merlí».

Com a detractora de Merlí es va presentar Esther Cruañas, de l'Institut Illa de Rodes, de Roses, la qual va defensar que la Filosofia és atractiva per si mateixa per als joves. Cruañas va lamentar l'abundància d'escenes de sexe de Merlí: «És evident que els adolescents follen, però tenen moltes altres inquietuds» i la sèrie pateix d'una «visió reduccionista».



Una sèrie «altament perillosa»

Xavier Serra, de l'Institut Salvador Espriu de Salt, va acusar Merlí de ser «altament perillosa» per a la Filosofia i per a la gent jove, i va relacionar la sèrie amb una «agenda oculta» que persegueix primer l'èxit comercial. Per Serra, la productora Nova Veranda, del Grup Godó, va «guanyar molts diners» venent els drets a TV3.

L'«agenda oculta» consisteix a no mostra mai un alumne d'origen africà fent preguntes interessants, una noia amb el mocador al cap o un estudiant dislèxic. Serra va dir que ara a classe sembla que calgui fer exabruptes com Merlí, però «jo no ho penso fer».

Joan Vergés, director de la Càtedra Ferrater Mora, va presentar l'acte, en el qual també va intervenir el professor de la UB i assessor de Merlí, Nemrot Carrasco.