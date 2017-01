Ximo Puig inaugura a Sueca el nou museu Joan Fuster

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va reivindicar ahir la figura de Joan Fuster com el «darrer gran il·lustrat», durant l'acte institucional d'inauguració del museu que obre portes a Sueca (Ribera Baixa) dedicat a l'assagista.

En el seu discurs, Puig va dir que el seu executiu que «se sent fusteria», i va demanar de posar de relleu el Fuster més desconegut per al gran públic i la seva vessant de pensador contemporani i humanista més enllà de les seves connotacions polítiques. El museu s'ha inaugurat coincidint amb el 25è aniversari de la mort d'un pensador que va mantenir relació amb Josep Pla i també amb Salvador Espriu, en moments negres per a la cultura catalana.