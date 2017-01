Subhastaran a Londres una obra «perduda» de Salvador Dalí

Un quadre "perdut" de l'artista Salvador Dalí sortirà a subhasta a Londres el proper 2 de març. La casa Bonhams traurà al mercat l'obra 'Retrat de perfil (La germana Anna Maria)', que el geni empordanès va pintar el 1925 i que només es va exhibir en una ocasió aquell any a la Sala Dalmau de Barcelona.

La Fundació Gala- Dalí, que té constància de la subhasta, té inclosa la pintura al seu catàleg raonat, on pràcticament no hi ha informació i hi consta que té una "localització desconeguda". La directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, explica que feia molt temps que no tenien notícies del quadre i diu que ara amb la informació proporcionada per la casa de subhastes podran documentar millor l'obra primerenca al catàleg.

La peça que se subhastarà a Londres és un oli de la primera etapa de Dalí i es complementa amb tot un seguit de retrats que va fer de la seva germana durant els anys 20. Fins ara, però, era una obra pràcticament desapareguda.

Aguer ha relatat que l'any 1929 va aparèixer una imatge en blanc i negre en una revista que la Fundació Dalí inclou al catàleg raonat però no s'havia tornat a veure. "El que sabem és que ha estat en col·leccions particulars", indica.

Segurament, afegeix, ha estat en mans de la família o amics molt propers a la família. "Pensem que un dels propietaris podria haver estat Joaquim Cusí, que tenia els laboratoris Cusí a Figueres i era molt amic de la família", remarca.

La subhasta, el dia 2 de març a Londres

Ara, l'obra ha reaparegut i se subhastarà el proper 2 de març a Londres. Aguer, que no aclareix si participaran a la pugna, assegura que es tracta d'una obra de gran valor i que formaria part d'una mena de "col·lecció" de retrats que l'artista va fer a la seva germana. "Per a la fundació qualsevol obra de Dalí és important però també he d'afegir que tenim molta obra de primera època. El Dalí primerenc està molt representat. En aquest sentit, és important i no ho és", concreta.

La directora dels Museus Dalí explica que han tingut constància de la situació perquè la casa de subhastes londinenca s'hi ha posat en contacte per aconseguir dades i que, a la vegada, la fundació podrà complementar la seves amb una imatge a color de l'obra "perduda".

Retrats de Cadaqués

El retrat situa Anna Maria Dalí asseguda i de perfil davant de la finestra de la casa familiar d'es Llané de Cadaqués. Es tracta de la mateixa escena (tot i que amb una posició diferent) que recrear el conegut retrat 'Figura en una finestra', que també data del 1925 i que es pot veure al Museu Nacional Reina Sofia de Madrid.