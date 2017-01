Carles Gongost mostra la «cara negra» de la cultura pop amb quatre films al Bòlit

Arantza Morlius, Toni Jové, D. Santaulària, Carles Congost, Carles Ribas, Came Sais i C. del Diego.

Arantza Morlius, Toni Jové, D. Santaulària, Carles Congost, Carles Ribas, Came Sais i C. del Diego. a. resclosa

L'artista olotí de projecció internacional Carles Congost mostra el que defineix com «la cara negra de la cultura pop» a través de quatre pel·lícules de vídeoart que es projecten al Bòlit La Rambla i al Bòlit Sant Nicolau de Girona.

L'exposició A Sense of Wonder presenta aquests quatre treballs de vídeoart que conviden a la reflexió crítica i mostren la «cara b» o les foscors que també existeixen en el món de la cultura contemporània popular, on no tot són èxits, meravelles i diner fàcil.

El Bòlit La Rambla projecta constantment dos d'aquests films. A The Artist behind the Aura (2014), Congost tira d'ironia per explicar 5 projectes seus que van quedar frustrats i que representen «la part contrària dels grans èxits». L'artista estableix aquí un paral·lelisme amb la història recent d'un país que va veure sorgir com bolets una sèrie de centres d'art contemporani –«més edifici que contingut»–, i que van quedar en res quan va explotar la bombolla immobiliària. És en aquest context de retallades que l'artista va perdre els cinc projectes.

Simply the Best (2016), una producció de la biennal europea Manifesta de Zuric 2016, havia de tenir com a estrella exhultant la cantant Tina Turner i la seva nova vida de jubilada ociosa a Suïssa, però l'exreina del rock va deixar a l'estacada Congost, que va optar per filmant la vida dels bombers per poder parlar dels diners, la jubilació o «la versió moderna de l'esclavitud que pot arribar a ser el treball assalariat», va explicar ahir l'artista en roda de premsa al Bòlit La Rambla.

El Bòlit Sant Nicolau projecta Wonders, on Congost tampoc perd el bon humor per tractar paradoxes del nostre temps, com ara el fenomen musical dels one-hit wonder o cantants i grups que han triomfat per una sola cançó, i veuen com la indústria discogràfica se'ls treu de sobre quan deixen de ser rendibles, amb tot el trauma que pot suposar si són adolescents. «És la cara negra de la cultura pop», sentencia Congost.

La indústria musical també és sotmesa al tercer grau al quart vídeo, Abans de la casa/Un biòpic inestable a través del sonido Sabadell (2015). L'obra, que té origen en una beca de la Fundación Botín, tracta sobre el fenomen dels anys 80 conegut com Sonido Sabadell, una indústria musical que des de la capital del Vallès va comercialitzar música disco feta i interpretada per artistes locals –Jules Tropicana, Fresh...– que venien els discos com si fossin importats del món anglosaxó, i van aconseguir sonar a la majoria de discoteques. «Això, ens pesi o no, s'ha fet a Catalunya», va concloure Congost.



Coproducció amb La Panera

Comissariada per David Santaulària, l'exposició A sense of wonder, que té un documentat catàlag, és una producció del Bòlit de Girona i el Centre d'Art La Panera, de Lleida, que es podrà veure fins el 30 d'abril.

Inaugurada ahir al vespre, la mostra s'acompanya d'activitats paral·leles, com ara la projecció d'obres de vídeoart de Congost que no figuren en aquesta exposició, en una jornada al Cinema Truffaut el 2 de març.

Carme Sais, director del Bòlit; Cèlia del Diego, directora de La Panera i Carles Ribas, regidor de Cultura, van participar a l'acte.