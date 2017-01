Subhastaran a Londres una obra «perduda» de Salvador Dalí

Un quadre «perdut» de Dalí sortirà a subhasta a Londres el proper 2 de març. La casa Bonhams traurà al mercat l'obra Retrat de perfil (La germana Anna Maria), que el geni empordanès va pintar el 1925 i que només es va exhibir en una ocasió aquell any a la Sala Dalmau de Barcelona. La Fundació Gala- Dalí, que té constància de la subhasta, té inclosa la pintura al seu catàleg raonat, on pràcticament no hi ha informació i hi consta que té una «localització desconeguda». La directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, ha declarat que feia molt temps que no tenien notícies del quadre.