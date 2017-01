Lluís Lleó exposarà al carrer a Nova York 5 grans pedres pintades a l'Empordà

L'artista Lluís Lleó exposarà al carrer a Nova York un total de 5 grans pedres que ell mateix ha transformat al seu taller de Rupià, a l'Empordà, impregnant-les de textures i colors per convertir-les en objectes artístics.

Lleó, que viu entre Nova York i l'Empordà, ha produït i finançat ell mateix aquesta intervenció pública que omplirà, entre els mesos d'abril i juliol, els carrers de la ciutat dels gratacels amb aquestes vistoses pedres rectangulars, tractades amb tonalitats blaves, a la bulliciosa zona de Park Avenue, entre els carrers 52 i 57.

«Hi haurà peces instal·lades a totes les cantonades entre els carrers 52 i 57», ha explicat Lleó, que ha aconseguit que el comitè d'experts que regula les exposicions als espais públics i l'autoritat de Parcs i Jardins de Nova York acceptessin el seu projecte.

«Aquí no hi ha més que democràcia. Presentes un projecte i, si agrada, l'accepten», ha dit.

Les pedres, que per les seves dimensions –prop de quatre metres d'altura–, i també pel seu pes, seran transporades via marítima, volen ser una «ofrena» d'un artista que se sent agraït de «tot» el que li ha donat la ciutat de Nova York, on es va instal·lar de jove.

Vinculat a la galeria Marc Domènech de Barcelona, Lluís Lleó ha donat a la seva intervenció el títol de Morpho's Nest i fa referencia a les «papallones Morpho, al seu blau, a la seva força, i fragilitat», ha declarat el creador.

Aquesta no serà la primera vegada que les pedres escultòriques pintades de Lluís Lleó s'instal·len en espais privats d'una altra gran ciutat com és París, on té el projecte d'aconseguir també una exhibició pública.

Altres pedres de Lluís Lleó es poden veure en jardins privats de l'Empordà, i fins i tot el Banc Sabadell se'n va quedar tres per a les seves seus a Madrid o a Catalunya.

«Jo sóc pintor, no escultor», remarca l'artista. Les pedres han estat pintades amb una variant de la tècnica del fresc que permet suportar les inclemències meteorològiques. El tractament s'ha fet a Rupià i les pedres han estat tallades en una pedrera de Catalunya que l'artista no ha revelat.

«Per a mi és important utilitzar ingredients originals de l'Empordà en el que és també un homenatge a la meva terra».