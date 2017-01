Triomf gironí en la festa dels Gaudí

La propera pell, dels cineastes gironins Isaki Lacuesta i Isa Campo, va ser una de les grans triomfadores en els premis Gaudí del cinema català, que van ser lliurats ahir en una cerimònia a Barcelona, ja que hi va obtenir els guardons a la millor pel·lícula, al millor guió (obra de Lacuesta, Campo i Fran Araújo) i a la millor interpretació femenina (Emma Suárez). Lacuesta va defensar la feina d´equip que suposa el cinema i va fer pujar a l´escenari molts dels seus col·laboradors en aquest film. Al costat de La propera pell va destacar el film de Juan Antonio Bayona Un monstre em ve a veure, que va obtenir vuit guardons, entre els quals el de millor pel·lícula en llengua no catalana i el de millor director.

Una altra gironina, Sílvia Pérez Cruz, va rebre el premi a la millor música original per Cerca de tu casa, en una cerimònia que també va distingir els actors Eduard Fernández (millor intèrpret principal per El hombre de las mil caras) i els secundaris Alexandra Jiménez i Karra Elejalde, tots dos per 100 metros.

El Gaudí d'Honor d'aquest any va ser per a l´actor Josep Maria Pou, que en la seva intervenció va assegurar que avui no és fàcil ser actor «perquè un actor no és actor si no té feina. S'acostuma a dir que n´hi ha prou amb tenir talent. No és veritat. Tenir talent és saber el que vols fer, és el compromís amb tu mateix, la consciència del que fas i la manera de fer-ho, i en aquest ofici nostre hi ha molt talent, el que no hi ha és feina, convertir aquest talent en l'espurna que ho encén tot».

També va pronunciar un discurs la presidenta de l´Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola, que va reclamar ajuts específics per al foment del rodatge en català. Segons Passola, la normalització lingüística «no ha arribat al cinema» i, per això, va demanar al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, present a l´acte (amb el vicepresident, Oriol Junqueras, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell), incrementar els recursos per a la televisió pública perquè fomenti la ficció en català i eviti que el talent marxi a les televisions privades. «La riquesa d'Europa és la diversitat, la llengua d'Europa és la traducció. Volem ser europeus i volem rodar normalment en català», va concloure la presidenta.

Entre els altres premis que es van concedir destaquen el de millor documental a Alcaldessa, un film de Pau Faus sobre Ada Colau; el de millor pel·lícula europea per a Elle, de Paul Verhoeven ; el de millor film d'animació per a Ozzy, d'Alberto Rodríguez i Nacho La Casa (l´únic que hi concorria); i el de millor curmetratge per a Timecode, de Juanjo Jiménez, que també és un dels cinc finalistes als Oscars en aquesta categoria.