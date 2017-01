Les proves PISA avaluaran sobre coneixement general i habilitats comunicatives

Les proves PISA presentaran novetats a partir del 2018, segons va avançar ahir Alfonso Echazarra, analista de PISA de l'OCDE.

La propera edició de les proves inclourà preguntes sobre coneixements globals, és a dir, cultura general de temes com ara medi ambient, i també plantejarà resolució de conflictes entre estudiants per comprovar les seves habilitats comunicatives en un entorn diferent de l'habitual. Per incorporar un canvi així, ha explicat Alfonso Echazarra, cal que els països que hi participin es posin d'acord i que siguin aspectes mesurables a través d'un test.

Per a les properes proves també s'incorporaran més preguntes sobre el benestar dels alumnes, per completar els diagnòstics que s'havien fet en l'edició passada en matèria de buylling i satisfacció. Així, es preveu preguntar sobre satisfacció, felicitat o problemes amb docents per donar «un marc molt més complet» de situació emocional.

Una novetat important per la propera edició en serà l'avaluació adaptativa dels exàmens. Les preguntes aniran variant en funció de les respostes, correctes o no. Per tant, deixarà de ser una prova fixa i s'adaptaran les respostes a cada alumne. Echazarra ha destacat que d'aquesta manera es permet mesurar millor les capacitats dels alumnes que habitualment queden en els extrems.

A més, també obre la porta a influir en la participació de països que no tenen bons resultats i confia en que hi entrin estats com Panamà, Cambodja, Paraguai, Guatemala o Equador.