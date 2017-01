El Conservatori celebra els 75 anys amb el projecte pendent d´un edifici posat al dia

El Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona es reivindica com a institució fonamental del món educatiu i ha presentat un programa de concerts i conferències per celebrar el 75è aniversari d'una institució que té des de fa molts anys pendent el projecte d'un edifici posat al dia.

La Diputació va preguntar a l'equip directiu del Conservatori quines són les necessitats del «Conservatori ideal» per a una quantitat d'alumnes i professors igual que l'actual.

La institució, que té uns 500 alumnes (200 del grau oficial, 250 de l'Escola de Música i uns 50 de caràcter no oficial) i una seixantena de professors, va lliurar el projecte a la comissió creada per la Diputació d'estudi de la reforma integral de la Casa de Cultura de Girona, projecte que ha conegut històricament diversos intents frustrats, el darrer l'anomenat «projecte Boira».

Lluís Caballeria, director acadèmic del Conservatori, recorda que, quan la institució va abandonar el degradat edifici de Les Voltes d'en Rosés, a finals de la dècada dels noranta, va anar a parar a la Casa de Cultura en condició de provisionaliat.

Una provisionalitat que té tots els números per convertir-se en definitiva, fet que no és qüestionat per l'equip humà del Conservatori, sempre que els espais que ocupa de la Casa de Cultura siguin finalment objecte d'una reforma que els posi al dia per a les activitats que s'hi fan.

El concert commemoratiu del 75è aniversari se celebrarà el proper 22 de febrer a la sala Xavier Montsalvatge de l'Auditori de Girona. L'acte comptarà amb l'actuació dels Cors i Orquestra del Conservatori, amb la participació dels solistes Victòria Fernández (violí), Josep Bracero (viola), Ana Cassú (piano), sota la direcció de Lluís Caballeria, Alfred Cots, Jorgelina Giordano i Pablo Larraz. S'intepretaran quatre cançons arranjades per a orquestra pel professor Miquel Sunyer, la Simfonia Concertant de Mozart i la Fantasia Coral de Beethoven.



Transmetre el patrimoni musical

El Conservatori de Música de Girona no ofereix formació de música moderna. Lluís Caballeria és sincer: «Encara que hi hagi gent que associa la paraula 'Conservatori' a una cosa antiquada, hem de defensar una institució que fa la tasca importantíssima de transmetre el patrimoni musical del classicisme i el romanticisme».

«Educar els alumnes en la bona música és primordial. Beethoven deia que la música és una revelació més gran que tota la sabiduria i la filosofia».

El director se sent orgullós de poder explicar que el Conservatori està produint músics «brillants» i posa com a exemple el cas d'Anna Farriola, una alumna de trompa actualment a les files de la prestigiosa Orquestra de la Ràdio Sueca.

La commemoració del 75è aniversari vol posar en valor precisqament això convidant els alumnes als concerts programats.