Disfresses originals per carnaval

Els carnavals estan a la volta de la cantonada i si no tens disfressa, no et preocupis. Encara ets a temps de ser el rei o la reina de les disfresses. Aprofitant peces i objectes que tots tenim a casa, podràs lluir perfecte per carnestoltes.

Amb les idees que et detallarem a continuació, no caldrà que et gastis molts diners ni que dediquis molt de temps. A hores d'ara, és fonamental aconseguir una disfressa ràpidament. Dóna una ullada al que guardes al teu armari o recupera aquella peça que tenies oblidada al teu traster i converteix-la en una disfressa per a aquests carnavals.

Una simple careta, uns pantalons passats de moda o uns divertits globus de colors poden ser els complements ideals per donar forma a la teva disfressa. Apunta't aquestes idees i no defraudaràs amb la teva elecció carnavalesca d'enguany.

1. Disfressa de raïm: per aquesta disfressa només necessites uns leggins o unes malles negres i un jersei negre. Aquesta serà la base sobre la qual col·locaràs una sèrie de globus verds, negres o morats, segons quin sigui el color del raïm que triïs.



2. Disfressa de fantasma: ens trobem davant d'una de les disfresses més utilitzades a última hora. Només hauràs d'agafar un llençol blanc i esquinçar-lo als ulls i, a la boca, abans de col·locar-te'l com si fos una túnica. Sempre podràs decorar el llençol de la teva disfressa amb complements tètrics.



3. Disfressa de Marc: amb una caixa de cartó o amb una cartolina retalla el que seria el marc d'un quadre i ja tindràs la teva disfressa original i divertida per a aquests carnavals 2017. El protagonista, en aquesta ocasió, seràs tu mateix.

4. Disfressa d'escombraries: agafa una bossa d'escombraries de les més grans que trobis. Talla-la per la part superior per introduir el cap i fes el mateix amb els laterals per poder ficar els braços. Finalment, decora la teva bossa d'escombraries amb llaunes o peles de patates o de fruites i seràs una bossa d'escombraries ideal.

5. Disfressa de mòmia: aquesta és una de les disfresses més senzilles i ràpides de preparar. Agafa el rotllo de paper higiènic i enrotlla't amb el paper. Aconseguiràs una disfressa baratíssima i d'allò més divertida.

6. Disfressa de hippie: es tracta d'una de les disfresses d'última hora més escollides. Rebuscant entre tots els armaris sempre trobem uns pantalons de campana o una camisa florejada. Pots maquillar-te amb el símbol de la pau o amb algunes flors a les galtes per convertir-te en un autèntic hippie.

7. Disfressa de captaire: recorre a uns texans gastats i a una samarreta vella i ja tindràs la teva disfressa per a aquests carnavals. Pots pintar-te algunes taques a la cara, com si estiguessis brut, i despentinar-te una mica els cabells.

8. Disfressa de "maruja": amb un pijama, una bata d'estar per casa, les teves sabatilles i un davantal seràs la maruja ideal. Si tens temps de col·locar-te uns rul·los, no defraudaràs a ningú aquests carnavals.

9. Disfressa de mim: una samarreta de ratlles, uns tirants i uns pantalons negres seran la base d'aquesta disfressa. Després, hauràs de pintar-te la cara de blanc i els llavis vermells per lluir com un autèntic mim.

10. Disfressa de hawaiana: amb un jersei i uns leggins o unes mitges per sota, simplement hauràs d'aconseguir una faldilla de tires (que trobaràs a qualsevol botiga de disfresses) i ja estaràs llest per gaudir dels carnavals. Pots complementar la teva disfressa de hawaiana amb un collaret de flors.