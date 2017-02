Albert Serra s´endú dos premis Lumière a França per «La mort de Lluís XIV»

Els premis Lumière del cinema francès van aportar dilluns a la nit més prestigi al realitzador banyolí Albert Serra, que va afegir el premi al millor actor (Jean-Pierre Léadud) i el premi a la millor fotografia (Jonathan Ricquebourg) per La mort de Lluís XIV, la pel·lícula que presenta l'agonia del Rei Sol.

Serra retrata amb subtilesa i molta ironia els últims dies d'agonia del Rei Sol en el seu Palau de Versalles, amb una interpretació portentosa de Léaud, actor icònic de François Truffaut.

El banyolí ja havia recollit nombrosos premis per aquesta pel·lícula, com el Premios Feroz 2017, lliurat a Madrid, el cotitzat premi Jean Vigo a París, i la Palma d'Or honorífica per a Jean Pierre Léaud al Festival de Canes 2016.

Sense anar tan lluny, diumenge a la nit el cineasta assistia als premis Gaudí a Barcelona, on va recollir el de millor vestuari (Nina Avramovic) i millor maquillatge i perruqueria (Marion Vissac i Antoine Mancini) per La mort de Lluís XIV.

D'altra banda, els premis Lumière van distingir la pel·lícula Elle, de Paul Verhoeven, amb els guardons de millor film, millor director i millor actriu.

La cinta, protagonitzada per Isabelle Hupert, que segueix a una dona violada a la recerca del seu agressor, estava nominada a millor guió, que va recaure en Céline Sciamma per Ma vie de Courgette, premiada a més com a millor pel·lícula d'animació.

Al costat d'Elle, Damien Bonnard va ser reconegut en aquesta 22a edició dels premis com a millor actor revelació per Rester Vertical, mentre que en femení van ser recompensades Oulaya Amamra i Déborah Lukumuena per Divines, d'Houda Benyamina, que es va endur a més el premi a la millor òpera primera. La millor cinta francòfona va ser la tunisiana Hedi, de Mohamed Ben Attia.