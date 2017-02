Mor a Perpinyà l´escriptor banyolí Pere Verdaguer

L´escriptor i membre de la Secció Filològica de l´Institut d´Estudis Catalans, el banyolí establert a Perpinyà Pere Verdaguer, ha mort aquest dimecres a la matinada a la capital del Rosselló, segons ha informat l'IEC.

Considerat una figura clau per a la llengua i cultura catalanes a la Catalunya del Nord, Verdaguer també va ser fundador i secretari de la Universitat Catalana d´Estiu i del Grup Rossellonès d´Estudis Catalans.

Com a escriptor, és autor d´una seixantena de títols: treballs sobre dialectologia rossellonesa ´El català al Rosselló, Comentaris sobre el vocabulari rossellonès´, literatura del Rosselló ´Poesia rossellonesa del segle XX´ o ´Fabulistes rossellonesos´, per exemple, i assaigs sobre la Catalunya del Nord o sobre llengua i cultura, en general, com Catalunya francesa o De la cultura a la política, entre d´altres.

És autor d´estudis sobre llengua i literatura catalanes, com ´Cours de langue catalane´, ´Abrégé de grammaire catalane´, ´Grammaire de la langue catalane´, ´Histoire de la littérature catalane´ o ´Le catalan et le français comparés´.

Ha escrit novel·les de ciència-ficció i llibres de contes, de prosa poètica i de teatre. Va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1983), el Premi Carles Rahola d´Assaig (1992) i la Medalla d´Honor de la Vila de Perpinyà (2016).