Fugint dels neons, torna la Mostra de Cassà amb el seu popular Correcurts

Lluny dels grans neons i grans pressupostos (6.000 euros tot plegat), torna la MACCA, la Mostra d'Animació i Curtmetratges de Cassà de la Selva, que s'inaugurarà divendres vinent a les 10 de la nit amb un concert de Senyor Mit (alter ego de Carles Serras), que presentarà el seu segon treball, El teu vestit m'encanta, una prèvia festiva a tot un cap de setmana d'activitats cinematogràfiques d'exhibició i formatives.

Carles Brucet i Josep Ferrer, dos membres de l'associació Cineclub Vuitimig de Cassà (el segon a més és regidor de Cultura), van assegurar ahir en la presentació de la MACCA al Museu del Cinema de Girona que en aquesta 17a edició mantenen «una fórmula consolidada» que no té parangó: «Ningú més dedica un cap de setmana a l'audiovisual de base».

El Correcurts, aquest concurs que consisteix a rodar i editar un vídeo en 24 hores, que té tanta força a Cassà, ha fracassat allà on s'ha intentat implantar.

Motiu d'orgull per als organitzadors d'un festival del curtmetratge i el vídeo que dóna una importància cabdal a la col·laboració amb les escoles, per animar la gent a participar amb la mainada a un cap de setmana de cinema.

«Ho parlem amb les AMPA i el consell escolar», va dir Ferrer.

Jocs com a novetat

Fins a unes 1.500 persones en total poden participar a la MACCA, que aquest any incorpora com a novetat jocs de l'empresa Cinemàtics que són reproduccions de màquines del cinema i el precinema per convidar la gent a jugar instructivament al carrer.