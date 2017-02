Joan Roca elabora dos menús a Houston amb motiu de la Superbowl

El cuiner Joan Roca i el seu equip del Celler de Can Roca, considerat actualment el segon millor restaurant del món, elabora dos menús a Houston previs a la final de la Lliga Nacional de Futbol Americà (NFL), la "Superbowl", que es disputarà aquest diumenge dia 5.





Segons informa BBVA, del qual Roca és ambaixador, els menús -el primer ahir i avui el segon- compten amb creacions d'homenatge a l'esdeveniment esportiu, un dels més vistos als Estats Units cada any, com uns bombons amb la forma ovalada de les pilotes, creats pel reboster Jordi Roca, un altre dels germans Roca.Joan Roca ha visitat a més els espais que s'habiliten entorn de la "Superbowl" per promocionar l'NFL, on ha conegut l'astronauta Leland Melvin.