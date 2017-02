Mor l'escriptor banyolí Pere Verdaguer, fundador de la Universitat Catalana d'Estiu

L'escriptor i membre de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, el banyolí establert a Perpinyà Pere Verdaguer, va morir aquest dimecres a la matinada a la capital del Rosselló, segons va informar l'IEC.

Considerat una figura clau per a la llengua i cultura catalanes a la Catalunya del Nord, Verdaguer també va ser fundador i secretari de la Universitat Catalana d'Estiu i del Grup Rossellonès d'Estudis Catalans.

Com a escriptor, és autor d'una seixantena de títols: treballs sobre dialectologia rossellonesa com El català al Rosselló o Comentaris sobre el vocabulari rossellonès, sobre literatura del Rosselló com Poesia rossellonesa del segle XX o Fabulistes rossellonesos, i assaigs sobre la Catalunya del Nord o sobre llengua i cultura, en general, com Catalunya francesa o De la cultura a la política, entre d´altres.

És autor d'estudis sobre llengua i literatura catalanes com Cours de langue catalane, Abrégé de grammaire catalane, Grammaire de la langue catalane, Histoire de la littérature catalane o Le catalan et le français comparés.

A més, ha escrit novel·les de ciència-ficció (El cronomòbil, 1966, Arc de Sant Martí 1992) i llibres de contes, de prosa poètica i de teatre.

L'Institut d'Estudis Catalans no oblida la seva faceta de pedagog i afirma, en un comunicat emès ahir, que com a professor de llengua i literatura catalanes a la Universitat de Perpinyà, Verdaguer va deixar empremta i va crear escola entre els seus alumnes, que el recorden com una persona «receptiva i sempre oberta a dialogar sobre qualsevol tema més enllà de la llengua».

Nascut a Banyoles el 1929, Verdaguer va exiliar-se a l'edat de 10 anys al Rosselló, on va establir la seva residència habitual.

El maig de 1995, com a «Escriptor del mes» de Cultura de la Generalitat, Verdaguer va qualificar de «satisfactòria» la salut de la llengua a la Catalunya del Nord, gràcies al fet que «la gent ha pres una actitud militant que va més enllà de la passivitat institucional». Segons va dir, aleshores un terç de la població escolar estudiava català voluntàriament, cosa «impensable 10 anys enrere».

Va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1983), el Premi Carles Rahola d'Assaig (1992) i la Medalla d'Honor de la Vila de Perpinyà (2016).