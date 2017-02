Premi Ciutat de Barcelona a Jordi Savall i al curt «Timecode»

L'Ajuntament de Barcelona va fer públics ahir els Premis Ciutat de Barcelona 2016 que s'entregaran el pròxim 16 de febrer al Saló de Cent de l'Ajuntament.

Els guardonats d'aquesta edició han estat la nova Sala Beckett en la categoria d'arquitectura; Joan Fontcuberta per l'obra La Furia de la imágenes en assaig, ciències socials i humanitats; el curt Timecode de Juanjo Giménez, que optarà als Oscar, en la categoria d'audiovisual; Leandro Mendoza per l'espectacle Gradual en circ; Loscorderos.sc per l'espectacle Afasians – The Last Conference en dansa; el director de la Fundació Alícia, Toni Massanes, en gastronomia; Mariana Enríquez, Carles Rabassa, Andreu Missé, Jordi Savall, Miquel Desclot i l'Agrupación Señor Serrano en teatre.