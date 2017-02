Albert Om, Rosa M. Calaf i Bru Rovira participaran a la Setmana dels Rahola

La cinquena Setmana dels Rahola -preludi als premis que porten el mateix nom- se celebrarà del 13 al 22 de febrer amb l'objectiu de reivindicar les virtuts del periodisme clàssic: denúncia, honestedat, valentia i integritat. La Setmana està organitzada per la Diputació de Girona i el Col·legi de Periodistes amb la col·laboració del Grau de Comunicació Cultural de la UdG, la biblioteca Rahola i l'Ajuntament de Girona.

La inauguració serà el 13 de febrer a càrrec d'Albert Om, que oferirà una xerrada titulada Qui té el poder?. El dia 17 hi haurà un diàleg entre els corresponsals Rosa Maria Calaf i Bru Rovira, moderat per Albert Martín de Vidales. El 20 de febrer, una taula rodona amb Carles Bellsolà (Autobús de Campanya), Manel Fondevila (Orgullo y Satisfacción) i Manel Lucas (Polònia) analitzarà com parlar de política amb humor. El dia 21 es projectarà el documental My Friend i hi haurà una conversa amb el seu autor, Carles Prats, conduïda per Sònia Cervià. Finalment, el 22 de febrer l'assessora política Patrycia Centeno analitzarà la imatge dels polítics gironins, acompanyada de Jordi Grau.

El vicepresident de la Diputació, Albert Piñeira, va reivindicar que el periodisme de qualitat «és més necessari que mai», mentre que el regidor de Cultura de Girona, Carles Ribas, va evocar Rahola en un moment de «molta boira, molta brutícia i portes tancades», en referència a l'operació policial d'ahir al matí. El president dels periodistes gironins, Joan Ventura, va aplaudir el gran nombre de treballs presentats als premis.