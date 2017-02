Peralada situa l'òpera «Madama Butterfly» al Nagasaki devastat per la bomba atòmica

Peralada situa l'òpera «Madama Butterfly» al Nagasaki devastat per la bomba atòmica

Una nova producció de l'òpera Madama Butterfly, que situa la tragèdia en una Nagasaki devastada per l'explosió de la bomba atòmica, serà el plat fort de l'oferta lírica del Festival Castell Peralada, que arribarà per primera vegada a Espanya a l'agost de la mà del director d'escena Joan Anton Rechi.

El festival ha optat enguany per la coproducció de l'espectacle amb la Deutsche Opera Am Rhein de Düsseldorf-Duisburg, on l'estrena de l'òpera tindrà lloc demà mateix.

El Festival Castell Peralada comptarà a més en el seu cartell amb dos recitals de la jove i virtuosa soprano russa Julia Lezhneva, amb un programa que anirà des del barroc al bel canto, i del consagrat tenor nord-americà Gregory Kunde, que interpretarà àries i repertori de cambra, els dies 5 i 6 d'agost, respectivament.

El festival empordanès va presentar ahir la seva proposta operística per a la programació de l'estiu que ve, que aquest any anirà a càrrec del director d'escena Joan Anton Rechi en coproducció amb la Deutsche Oper am Rhein, la companyia estatal d'òpera que comparteixen les ciutats de Düsseldorf i Duisburg.

La soprano albanesa Ermonella Jaho (Cio-Cio-San), el tenor nord-americà Bryan Hymel (Pinkerton), el baríton malagueny Carlos Álvarez (Sharpless) i la mezzosoprano gironina Gemma Coma-Alabert (Suzuki) encapçalen el repartiment a Peralada d'aquesta gran producció. L'estrena de demà té altres intèrprets.

Aquest drama en tres actes amb música de Giacomo Puccini i llibret de Giuseppe Giacosa i Luigi Illica va ser estrenada el 1904 a la Scala de Milà i és una de les òperes més representades de tots els temps.

A Peralada, Madama Butterfly podrà escoltar-se el 7 i 9 d'agost sota la batuta de l'israelià Dan Ettinger, que dirigirà l'Orquestra Simfònica de Bilbao, amb la participació del Cor del Gran Teatre del Liceu, dirigit per Conxita García, i amb direcció escènica de Joan Anton Rechi.

L'òpera explica la història de la geisha Cio-Cio-San, coneguda com a Butterfly, que es casa enganyada amb l'oficial de marina nord-americà Pinkerton. Quan, anys després, ell torna al Japó amb la seva dona americana i decideix emportar-se el fill que va tenir amb Butterfly, ella opta per suïcidar-se.

Encara que el llibret original situa la història a la Nagasaki del final del segle XIX, Joan Anton Rechi trasllada el primer acte al consolat dels Estats Units en els moments previs a la II Guerra Mundial, i el segon i el tercer a una ciutat arrasada per la bomba atòmica.

Rechi va explicar ahir que amb aquesta posada en escena «volia convertir el drama de Butterfly en un tragèdia de tots els personatges», per la qual cosa «la creació d'un espai de desolació, amb un punt de vista molt potent i impactant, fa entendre molt millor les motivacions de tots ells».

Malgrat quedar la ciutat destruïda, la geisha va cada dia amb el seu fill i la serventa Suzuki fins a les ruïnes del consolat americà esperant el retorn de Pinkerton, un espai que suposa «una manera poètica de mostrar com se sent ella per dins, envoltada de tota aquesta destrucció», en paraules de Joan Anton Rechi.



Una renovada Madama Butterfly

Rechi, que considera que la direcció d'escena actual es caracteritza per «una certa fredor», assegura que aquesta renovada Madama Butterfly «impressiona i encongeix l'estómac», i confessa que en els assajos «hi havia moments en els quals contenia les llàgrimes».

El director del festival, Oriol Aguilà, va recordar que aquesta és la tercera ocasió en la qual Madama Butterfly es representa a l'Auditori del Castell de Peralada, i que la nova versió «és una proposta renovadora i diferent que s'adequa a l'essència del nostre festival».

Va destacar també el «repartiment excepcional» que tindrà aquesta propera òpera a Peralada, encapçalat per una Ermonella Jaho considerada la «Butterfly del moment», perquè «poques vegades un intèrpret personifica tan bé un personatge», un Bryan Hymel que amb aquesta òpera ha inaugurat la Scala de Milà i un Carlos Álvarez en el paper del cònsol Sharpless que suposa «un autèntic luxe».

Prèviament a la representació de Madama Butterfly, el dia 5 actuarà a l'església del Carme la soprano russa Julia Lezhneva, «la cantant de veu angelical», en paraules d'Aguilà, amb un recital de repertori líric que va del barroc al bel canto.

Un dia després i al mateix escenari serà Gregory Kunde qui, «en el moment més espectacular de la seva carrera, repassarà els papers protagonistes del seu repertori». Kunde repeteix a Peralada, on el 2015 ja va protagonitzar l'Otello de Verdi.