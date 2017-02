Presenten un llibre de terror de l´escriptor Joan Llensa

La periodista Clara Sánchez Castro (coneguda pel programa REC reporteros Cuatro) presentarà el llibre Todo lo que no puedes ver, de Joan Llensa (1977). La presentació tindrà lloc demà (17.30 h) a l'Estada Juvinyà de Sant Joan les Fonts.

El llibre és un recull de relats sobre venjances, curiositats malaltisses i llegendes d'immortalitat. Són de terror en la línia, per exemple de Stephen King o Dean Koontz. Les històries estan ambientades al conjunt de la Garrotxa i sobretot a Sant Joan les Fonts, on viu l'autor.

L'escriptor considera que el missatge del conjunt de narracions és que les coses no són blanques ni negres i que el gris pot dur sorpreses terrorífiques. Com en el cas de Todo lo que no puedes ver.

Llensa és un especialista en narracions fantàstiques destinades a crear terror. Ha publicat Yo lo escribiré al volum Otros Mundos de l'editorial Otros Mundos. En els darrers temps ha estat nominat als premis Colada de Lletres (2016) i Ictineu (2014). D'aquí a poques setmanes, una narració seva formarà part de l'antologia Londres de MAR Editor.