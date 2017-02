Sílvia Pérez Cruz posa música al presidi de Mujica a «Memorias del calabozo»

Sílvia Pérez Cruz, nominada al Goya a millor actriu revelació i millor cançó per Cerca de tu casa, treballa en la banda sonora de Memorias del calabozo, una coproducció sobre l'empresonament de l'expresident uruguaià José Mujica i d'altres membres del moviment Tupamaros en la dictadura militar.

Així ho va anunciar ahir en la presentació de la programació cultural per al 2017 de l'Institut Francès de Madrid, de la qual és padrina al costat de l'actriu Rossy de Palma, qui li va desitjar que guanyi el Goya a millor actriu revelació aquest dissabte en la gala de lliurament dels premis de la cinematografia espanyola.

La palafrugellenca Pérez Cruz va reconèixer que el treball sobre l'expresident uruguaià és complicat perquè, vist el contingut de la pel·lícula, ha plantejat la composició de la música «perquè el protagonista sigui el silenci».

Aquesta coproducció entre Espanya, Uruguai, l'Argentina i França està basada en el llibre homònim de l'exministre de Defensa uruguaià Eleuterio Fernández Huidobro i el periodista Mauricio Rosencoff, en què van narrar el seu calvari, compartit amb d'altres guerrillers tupamaros com Mujica entre el 1973 i el 1985.

Durant gairebé dotze anys van ser traslladats de caserna en caserna, aïllats i torturats amb una consigna precisa: «Com que no vam poder matar-los, els tornarem bojos». El rodatge, sota les ordres de l'uruguaià Álvaro Brechner (Un mal día para pescar), començarà aquest mes i es desenvoluparà entre l'Uruguai, Espanya i l'Argentina, amb un repartiment en el qual figuren l'espanyol Antonio de la Torre com a José Mujica, i l'argentí Chino Darín com a Ronsencof.

Pérez Cruz, que acaba de ser guardonada en els IV Premis Gaudí com a autora de la banda sonora de Cerca de tu casa, un musical sobre el drama dels desnonaments i les hipoteques dirigit per Eduard Cortés, i que ja té un Goya pel seu treball musical a Blancanieves, afrontarà al març una gira per França acompanyada «només per la guitarra».

Ja al maig preveu llançar un disc nou amb un quintet de corda «amb versions de clàssics i algun tema original», amb el qual girarà per l'Argentina, Uruguai, Xile i Espanya, va dir l'artista.