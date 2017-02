Sílvia Pérez Cruz opta a dos Goya, com a actriu revelació i cantant

La 31a edició dels premis Goya de la cinematografia espanyola tindrà un considerable accent gironí, encapçalat per la palafrugellenca Sílvia Pérez Cruz, que té dues nominacions en els apartats de Millor actriu revelació i en el de Cançó original, aquest darrer per Ai, Ai, Ai. Les dues nominacions són pel debut cinematogràfic de l'artista al film Cerca de tu casa, que ja li ha comportat algunes alegries com el recent premi Gaudí del cinema català, també en l'apartat de música original.

La gala dels Goya, que se celebrarà aquesta aquesta nit de dissabte en horari avançat, tindrà també pendent el tàndem gironí de directors Isaki Lacuesta i Isa Campo, molt premiats ja als Gaudí per La propera pell, pel·lícula nominada als Goya en l'apartat de millor actriu de repartiment pel paper d'Emma Suárez.

Finalment, una producció fruit del que es pot anomenar talent gironí emergent, el curtmetratge de ficció En la azotea, que ja ha recollit molts premis i elogis, optarà a Millor curt de ficció. El jove realitzador de cinema gironí Damià Serra Cauchetiez és l'anima d'aquesta cinta protagonitzada per l'actor Nil Cardoner, també gironí.

La gala dels Goya tindrà com a favorites Un monstruo viene a verme, de J.A. Bayona, amb dotze candidatures, i Tarde para la ira, de Raúl Arévalo, i El hombre las mil caras, de Alberto Rodríguez, les dues amb onze.

Amb elles competiran en l'aparta de Millor pel·lícula un altre thriller, la policíaca Que Dios nos perdone, de Rodrigo Sorogoyen, i el drama més internacional de l'any, Julieta, de l'incombustible Pedro Almodóvar, estrenada a 50 països.