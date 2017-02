Emma Suárez s'endú el Goya a millor actriu de repartiment pel seu paper a «La propera pell»

Emma Suárez s'ha emportat dos premis en una mateixa nit: el Goya a la millor actriu per 'Julieta' i el de millor actriu de repartiment pel seu paper a la cinta gironina 'La propera pell', la qual va triomfar la setmana passada als premis Gaudí. Aquest segon guardó, l'ha dedicat als directors de la pel·lícula, Isaki Lacuesta i Isa Campo. L'actriu ja va rebre el Gaudí a la mateixa categoria.

Emma Suárez ha lamentat que aquests no siguin "temps fàcils" per rodar una pel·lícula, com ha passat amb la cinta d'Isaki Lacuesta i Isa Campo.

"Ens va portar deu anys per concretar finançament i estar aquí representant a tot l'equip és un privilegi", ha reconegut Suárez. L'actriu ha explicat que la pel·lícula parla de "la necessitat d'estimar".

Així mateix, Suárez ha recordat que "només el 8% dels actors" poden viure del cinema, la qual cosa la deixa "gelada". Respecte a les seves altres companyes de nominació, les ha felicitat i ha celebrat el "nivell" de la candidatura.

En aquesta categoria competien també Candela Peña, per 'Kiki, el amor se hace'; Terele Pávez, per 'La puerta abierta'; i Sigourney Weaver, per 'Un monstre em ve a veure'.