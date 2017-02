Temporada Alta aposta per fer produccions pròpies amb el festival de l'Amèrica Llatina

Temporada Alta vol fer un pas més en la relació que ha establert amb Amèrica Llatina. Des de fa cinc anys, el festival exerceix de plataforma de promoció de la dramatúrgia del país organitzant allà el Temporada Alta a Amèrica Llatina. Per això, ara busquen noves fórmules de col·laboració i es plantegen fer produccions conjuntes que s'estrenarien als escenaris de banda i banda de l'oceà. "La idea és: ens coneixem, tenim una certa relació, hem conviscut, hem dormit junts, a veure què més fem", ha explicat el director de Temporada Alta, Salvador Sunyer. Aquest diumenge arrenca la cinquena edició del festival iberoamericà, que s'allargarà fins al 22 de febrer. En total, s'hi podran veure 17 muntatges amb 73 funcions. Hi ha dues produccions catalanes i una de balear.

Els vincles teatrals entre Catalunya i l'Amèrica Llatina es continuen estrenyent a través del festival Temporada Alta. Fa cinc anys, el festival va tenir la idea de dur un petit tast de les produccions catalanes allà, per donar-les a conèixer. "Temporada Alta ha estat durant molts anys la porta d'entrada a Europa del teatre iberoamericà fins que va sorgir la idea, amb Timbre4, de fer-ho al revés i ara portem el teatre català a Amèrica Llatina", ha recordat el director del festival, Salvador Sunyer.

Després de cinc edicions, la mostra està consolidada. "Sobretot a Buenos Aires, que és on vam començar, el festival és súper reconegut i els grans diaris ens dediquen una pàgina sencera explicant què fem al que ells anomenen 'El Festival Catalán'", ha explicat Sunyer. Inicialment, el festival només es feia a Buenos Aires però ara també arriba a Montevideo i a Lima.

Per això, Temporada Alta i els professionals amb qui treballen a Amèrica Llatina ja estan buscant una nova fórmula d'avançar en aquesta relació establerta. Segons ha explicat Sunyer en una entrevista a l'ACN, la idea que ha sorgit és fer produccions conjuntes.

"La idea és fer coses conjuntes més enllà dels vincles que ja hi ha, són coses que ja estem parlant", ha detallat. Ara estan perfilant de quina manera es podria materialitzar aquesta idea. "Hi ha dues formes de fer-ho, o fem dues produccions iguals però una aquí i l'altra allà o fem una sola producció que primer s'estrena aquí i després se'n va a l'Amèrica Llatina", ha exposat. Sunyer avança que la proposta que el sedueix més és la segona perquè podrien fer una producció pròpia que, per exemple, primer s'estrenés als escenaris gironins en el marc del Temporada Alta i, mesos després, fes el mateix en el seu festival de l'Amèrica Llatina.

De fet, ja hi ha hagut una petita 'coproducció' perquè al Temporada Alta a Amèrica Llatina també fan Torneig de Dramatúrgia entre el guanyador i el finalista que sorgeix del festival gironí i dos creadors d'allà. En aquestes edicions, només una vegada ha guanyat un argentí i la resta els catalans però una de les creacions vencedores sí que s'ha acabat convertint en una proposta teatral real a Amèrica Llatina.



Cinquena edició

Precisament aquest diumenge comença la cinquena edició del Temporada Alta a Amèrica Llatina, que ofereix un total de 17 espectacles, incloent dues produccions catalanes, una de balear i una nova edició del Torneig de Dramatúrgia. Aquesta iniciativa, que té el suport principal de l'Institut Ramon Llull i també d'Acció Cultural Espanyola (AC/E) i de la Xarxa de Centres Culturals d'Espanya (Cooperació Espanyola), ha permès que en els darrers quatre anys, 23 artistes i espectacles catalans s'hagin pogut veure a diversos escenaris llatinoamericans, amb prop de 12.700 espectadors.

Sunyer ha detallat que trien les produccions que viatgen fins a Amèrica Llatina seguit criteris artístics de qualitat però també de format. "Allà no hi ha diner públic per al teatre i es fa tot amb la taquilla, hem de buscar espectacles que es puguin traslladar, que no tinguin grans escenografies i que siguin petitets perquè puguin fer gires tal com les fan allà", ha explicat el director.



Tres monòlegs

De fet, els tres muntatges que en aquesta edició viatgen cap a Amèrica Llatina són monòlegs. Un d'aquests muntatges és 'La Història del Sr Sommer' de l'actor d'Artà (Mallorca), Pep Tosar, un muntatge a una sola veu que porta a escena un conte de Patrick Süskind. L'actor i director mallorquí adapta aquesta història sobre el pas de la vida i la situa en un cabaret literari.

La segona proposta és 'Acorar', el famós monòleg del mallorquí Toni Gomila que reflexiona sobre la identitat col·lectiva dels pobles. Ho fa a partir de l´excusa narrativa de la descripció d'una jornada de matança del porc, on l'autor ens parla de la fi de la Mallorca tradicional. S'estrenarà en llengua castellana a Buenos Aires. Sunyer afirma que té molta curiositat per veure com funciona l'espectacle perquè parla "d'una realitat molt concreta de Mallorca".

El tercer muntatge arriba de la mà d'Òscar Muñoz, que visitarà per primera vegada Amèrica Llatina en una versió molt aplaudida del text de Bernard Marie Koltés 'La noche justo antes de los bosques'. Es tracta d'una nova adaptació d'un dels actors emergents del panorama teatral català sota la batuta del director d´escena Roberto Romei. Segons el festival, és un "text brillant" sobre un instant en un suburbi on la gent camina sense rumb i viu sense feina. Una reflexió sobre la vida a la foscor.

Aquestes tres obres recorreran els escenaris de Timbre4 (Buenos Aires), Sala Verdi i Centro Cultural d'Espanya (Montevideo) i per segon any consecutiu, alguns dels teatres de la capital peruana (Lima) coordinats per l'Aliança Francesa.