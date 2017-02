Emma Suárez destaca el «gran treball» de Lacuesta per finançar «La propera pell»

L'actriu Emma Suárez va fer història aconseguint dues estatuetes dissabte a la nit en els premis Goya, fita que no aconseguia cap actriu des de feia gairebé 30 anys. Suárez va guanyar el premi a millor actriu protagonista pel seu paper a la pel·lícula Julieta, de Pedro Almodóvar, i el de millor actriu de repartiment per la seva participació a La propera pell, dels gironins Isaki Lacuesta i Isa Campos.

L'actriu va voler destacar el «gran treball» de Lacuesta per poder tirar endavant la pel·lícula, ja que va necessitar «deu anys» per aconseguir el finançament per tirar endavant el projecte. Es tracta d'una pel·lícula que parla de la «necessitat d'estimar», segons Suárez. Per això, l'actriu va voler dedicar-la als seus fills.

El doblet de Suárez és una fita que tan sols havia aconseguit Verónica Forqué el 1988. L'actriu va guanyar en aquella ocasió el premi a la millor actriu protagonista amb La vida alegre i el de millor actriu de repartiment amb Moros y cristianos. «Quina nit tan especial! Estic molt feliç, molt emocionada. És molt difícil aconseguir un Goya, així que imagina't conseguir-ne dos», va declarar l'actriu. «No m'ho crec», afegia.

Un monstre em ve a veure, dirigida per Juan Antonio Bayona, va convertir-se en l'altra gran guanyadora de la gala, amb nou guardons. El film de Bayona, que ja partia com a favorita de l'edició amb 12 nominacions, va aconseguir els premis a millor fotografia, millor maquillatge i perruqueria, millor direcció artística, millor direcció de producció, millor so, millors efectes especials, millor música original i millor direcció.

El guardó a la millor pel·lícula, però, se'l va endur Tarde para la ira, el debut com a director de Raúl Arévalo, que també va rebre el premi al millor director novell. El film també va rebre la distinció a millor guió original i millor actor de repartiment, per Manolo Soto. El hombre de las mil caras es va emportar els guardons de millor guió adaptat i millor actor revelació per a Carlos Santos.

Les pel·lícules Julieta, de Pedro Almodóvar, i Que dios nos perdone, de Rodrigo Sorogoyen, van marxar de la gala amb tan sols un guardó sota el braç. El film d'Almodóvar va rebre només la distinció de millor actriu protagonista per a Suárez, i la de Sorogoyen la de millor actor protagonista per a Roberto Álamo.

L'actor i humorista Dani Rovira va ser l'encarregat de presentar aquesta 31a edició dels Premis Goya i va reivindicar el paper de la dona al cinema portant unes sabates vermelles amb taló d'agulla. A Rovira se li van unir actrius com Ruth Díaz, María León, Candela Peña, Carmen Machi o Bárbara Lennie, que van reivindicar el seu lloc a la indústria del cinema.



Els polítics, en segon pla

D'altra banda, tal com ja havia advertit Rovira, el temps que es va dedicar a parlar dels polítics va ser proporcional al que ells inverteixen en cultura. Això sí, nombroses personalitats van tornar a demanar un pacte d'Estat pel cinema. Si en les gales dels últims anys els polítics presents i absents eren objecte de moltes intervencions, dissabte van passar a un segon pla.

La presidenta i el vicepresident de l'Acadèmia del Cinema, Yvonne Blake i Mariano Barroso, van repartir-se el discurs institucional de la gala, en el qual van subratllar que el cinema «no viu de l'Estat» i van destacar la rendibilitat «de la cultura, el coneixement i la identitat».