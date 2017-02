Els Rusties Blues Band presentaran la seva nova posada en escena a Olot

El diumenge 12 de febrer, el Teatre Principal d'Olot acollirà la darrera proposta de Rusties Blues Band, que porta per títol Viatjant pels camins del Blues. Aquest nou concert està pensat en format documental i repassarà la història del gènere blues amb l'ajuda d'un suport audiovisual. Aquest concepte no és gaire comú, i tal com assegura la mateixa banda «ens acosta a la història del blues, desgranant cronològicament diferents moments dels grans músics del gènere, mentre una sèrie de documentals locutats per en Lluís Soler les articula i les posa en context».

Aquest concert, doncs, proposa un viatge pels fets històrics del segle XIX i XX, que sorprenentment van influenciar directament en l'evolució del blues: des dels cants espirituals i blues rural del sud-est d'Estats Units, arribant al blues contemporani actual, passant per les imprescindibles ciutats de Chicago i Sant Francisco.

El quartet musical que actuarà en directe a Olot està format per Miquel Grifell, Manel Gaspar, Miquel Pascal i Karlus Miguel.